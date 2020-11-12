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中華電 獲資誠CSR獎

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

中華電信善用創新科技專業，實踐企業社會責任（CSR），昨（11）日中華電信「EYE社會創新客服中心」及「伴您好讀社區網路課輔」兩大影片分別榮獲「2020資誠CSR影響力獎」銀獎及銅獎，展現執行企業社會責任、人文關懷的貼心思維，嘉惠弱勢族群及偏鄉民眾。

「資誠CSR影響力獎」為資誠永續與坎城國際創意節台灣官方代表於2017年設立，鼓勵企業發揮影像創意，以「善用故事力，創造影響力」為理念，展現CSR專案如何解決永續議題，進而產生社會正面影響力，並響應聯合國永續發展目標（SDGs）。

中華電信今年以兩大CSR作為「EYE社會創新客服中心」及「伴您好讀社區網路課輔」的內容，製成二支2分鐘影片，說明推動CSR的初衷發想、周全規劃、落實執行，檢視一路走來的成果，有效接軌聯合國永續發展目標一「終結貧窮」、目標三「健全生活品質」、目標四「優質教育」、目標十「減少不平等」及目標17「全球夥伴的成果」，落實企業社會責任的影響力。

中華電信執行副總洪維國說，中華電信以資通訊科技專業，用核心資源、技術、能力與特色協助解決社會問題，為視障朋友量身訂製專用電腦操作系統，協助就業、生活，透過網路架設知識教授與陪伴關愛的交流平台，「創造數位機會」、「縮短數位落差」，落實「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」目標。

中華電信表示，2009年攜手淡江大學創立「EYE社會創新客服中心」，秉持「給魚吃、不如教如何釣魚」信念，量身訂製視障者專屬系統，培養專業能力承攬中華電信電話客服業務，更承接「1999專線」客服服務，目前已有逾百位視障朋友具備電話客服專業。

2009年莫拉克風災後，為協助偏鄉學童，以網路取代馬路，與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作「伴您好讀」計畫，已投入逾1億元支持輔大4,460位大學伴投入，協助2,875位小學伴，提供91,187小時課輔、陪伴服務，有上百位學童考上大學、翻轉人生。

中華電信 偏鄉教育

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