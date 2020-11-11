蘋果融合筆電與手機生態圈 刺激果粉持續購買高階產品

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

市場認為，蘋果推出Arm架構自製處理器的Mac新產品，意味著未來蘋果不需要被英特爾「牽著鼻子走」，不用照著英特爾的步驟發表新款Mac系列產品，同時也無需維持x86架構的專利技術費用，自製的晶片只需要代工費用，進一步降低Mac系列產品整體成本，刺激未來果粉購買更高階的Mac產品，擴大蘋果生態圈。

市場認為，蘋果讓消費者先習慣iPhone手機、平板電腦，再來跨入到相對優惠、入門的Mac系列產品，例如這次推出的Mac mini售價為台幣21,000元，較上一代機種還便宜4,000元，讓消費者透過蘋果的生態圈體驗到更多新設備，並逐步向上購買如iMac、Mac Pro等高階產品，進一步蠶食x86架構的市占率。

蘋果為了這次準備許久，拿回在Mac產品線中的主導權意味濃厚，也有市場分析師認為，要從英特爾的X86架構轉向ARM架構，需要有極強的軟硬體結合能力，不過目前從iPhone上就可以看出，這部分正是蘋果最擅長的部分之一。

但是也有業內人士認為，要把晶片從英特爾的x86轉換至ARM架構極具有挑戰性，開發人員必須耗時重寫蘋果整個軟體生態系統，才能在ARM架構上運作。例如，微軟耗費近十年優化軟體生態系，才使旗下的 Surface Pro X筆電、三星與聯想等ARM架構的產品能穩定運作。對此華碩今日於法說會上表示，這次蘋果推出新款筆電，表現（Performance）也是很好，但最大問題還是軟體的相容性。

市場認為，蘋果這次測試市場對首款Mac搭載Arm架構晶片設計筆電的反應，讓後續推出更高階的15吋MacBook Pro、iMac、Mac Pro等機種時能有所調整，售價也有可能會有所調整，市場也正緊密觀察Arm架構自製處理器的Mac產品上市後的銷售表現。

蘋果 生態 英特爾

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