蘋果新MacBook降價、效能大幅提升 台灣品牌如何因應？

蘋果新款Mac筆電來勢洶洶，不僅小幅降價，效能更是大幅提升，衝擊台灣品牌廠商。宏碁（2353）、華碩則積極搶入分眾市場，像是宏碁在輕薄筆電領域奪下好成績，華碩則在電競筆電銷售創佳績，加上近期華碩、宏碁均切入創作者高階產品領域，各自有各自的粉絲擁護，避開與蘋果正面衝突。

根據市調機構統計，台灣輕薄筆電（厚度小於18公釐）銷量2020全年約年增兩成，宏碁表現優於市場平均。值得注意的是，2020年前九個月，宏碁有六個月市占高於蘋果，累計2020年前三季，宏碁市占接近30%、不僅市占率第一，領先第二名蘋果也有約2個百分點。

由於輕薄筆電的銷量增加，有望提高宏碁整體平均銷售單價。以宏碁近期與Porsche合作的頂級筆電觀察，這款頂級筆電台灣售價為9.2萬元起跳，顯示出宏碁祭出分眾市場策略，這部分產品主打金字塔頂端的消費者。

華碩2020第3季無論是消費型、商用、電競電腦出貨皆較去年倍增，成長動能顯著。在電競產品方面，華碩電競筆電7月再登全球銷售龍頭，其中搭載輝達GeForce RTX系列顯卡高階電競筆電，也以近三成市占連續五個月蟬連全球第一，華碩藉由電競切入高階電競筆電市場，在手機方面也推出ROG電競手機搶市，與蘋果產品做出區隔。

至於微星方面，該公司主要是鎖定高階電競筆電市場，這與蘋果MacBook主要是鎖定商用筆電市場，雙方客層不一樣。微星除了持續銷售高階電競筆電，也拓展多元的產品線，包括電競螢幕、滑鼠、電競椅等，以多元的產品線內容，來提升業績。

技嘉方面，由於該公司跨入電競筆電市場才剛開始，對技嘉來說，目前基期低，未來在電競筆電領域還有很大成長空間，同時，技嘉近兩年持續擴大伺服器的銷售，並主攻二線與三線的資料中心市場，取得相當好的銷售成績，預期技嘉將持續擴大伺服器的業務，來提升營收與獲利。