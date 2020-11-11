正崴加碼投資中科 設廠生產電動自行車及動力電池模組

科技部科學園區審議會今（11）日通過，正崴精密工業（2393）進駐中科后里園區設廠案，正崴初期將投資1.5億元設廠，研發有源高頻傳輸線、共享電動自行車及動力電池模組等產品。

目前，正崴集團旗下已有光燿科技進駐中科后里園區，光燿並將總部設於中科，主要生產智慧型手機、NB及平板電腦等可攜式裝置鏡頭；AR/VR、3D感測、虹膜指紋辨識鏡頭；車用（ADAS）及周邊鏡頭；AI人工智慧應用鏡頭及光通訊光纖連接器等。

據了解，光燿於2015年申請使用中科后里園區共1.25公頃土地，並投資8億元設廠；正崴持續加碼投資中科，未來新廠也將進駐光燿中科現有廠區。前幾年，正崴還一度傳出擬進駐中科二林園區設立數位影音產業基地。

關於中科廠未來產品的應用，正崴說，有源高頻傳輸線產品主要應用於社群平台、物聯網、高畫質影音串流及虛擬技術等，需高速穩定傳輸技術的相關產業，並以更佳的資料傳輸率及傳輸距離，提供未來5G數據流量世代的市場需求。

另外，共享電動自行車及動力電池模組的研發，也符合全球電動車開發趨勢，未來結合集團的機電整合資源，可提供客戶品質優良的IoT、電池及馬達控制模組的設計開發，與整車生產組裝等服務，同時帶動產業聚落成形。

科技部今天共通過兩件中科投資案，另一家為榮光機械將投資2億元進駐中科台中園區，主要研發製造外、內圓磨床、無心磨床及刀具磨床等。榮光成立至今已50餘年，客戶群遍布40餘國。中科管理局表示，榮光的關鍵技術為液靜壓軸承設計及液靜壓導軌技術，其優勢在於確保機台運轉過程產生的熱變位誤差降至極小，同時在研磨製程獲得更高的機台穩定性及定位精度。

科技部統計，今年截至目前為止，中科共引進21家新投資案，投資金額累計達91億元。