東捷資訊論壇：全球產業因疫情加速企業數位轉型

全球產業因疫情受創，加速企業數位轉型的重視。東捷資訊（6697）今（11）日舉辦「佈局未來、跨域對談」論壇，跨界集合雲端、硬體、軟體與解決方案領域專家，藉由對談方式分享觀察心得及業界轉型實例，提供企業來賓從不同面向切入轉型思維，為加速台灣製造業轉型盡一份心力。

東捷資訊董事長高尚偉指出，今年受到疫情與中美貿易影響，各個企業都在思考如何搶占先機；憑藉協助企業轉型超過20年以上豐富經驗，助企業從ERP導入維護、打造智慧工廠、建立數位戰情室，協助企業從需求面規劃最迫切、適合自己的解決方案，透這次活動為企業找出最合適的數位轉型解決方案，客戶的信賴與委託，就是存在的價值。

經濟部工業局陳佩利主秘致詞表示，台灣今年第三季GDP成長有3%以上成長率，政府亦有許多政策推動機械數位轉型階段，目前已成功協助產業裝設4,000多台SMB在產業上，並實際前往企業訪視協助，搭配去年台商回台、根留台灣等補助方案，鼓勵台灣產業邁向數位轉型。

開場趨勢專家分享，由成大智慧製造研究中心鄭芳田主任以「2021－2025智慧世代 遇見製造新趨勢」為題，分享工業自動化與數位孿生的應用。鄭芳田表示，相較於工業4.0重視生產力，工業4.1與數位孿生在於提升產品品質的重要性，製程發展數據已可透過物聯網送到雲端，進行智慧型預測保養，預先了解製程狀況，實現近乎零缺陷製造，並經由數位孿生與自動系統確保製造品質，隨時做調整，進而優化整個產品生命週期。

在佈局未來 跨域對談專題論壇上，由東捷資訊營運長劉新正、CISCO思科台灣工商事業群王智羣業務總經理、台灣微軟物聯網卓越中心李啓後副總經理、SAP台灣蔡維洲通路業務副總經理，從雲端X硬體X軟體X解決方案整合顧問等面向，進行跨界對談。針對疫情後的數位轉型議題有諸多探討，帶領來賓一同思考如何找出推動自身數位轉型、提升競爭力的全方位數位轉型解決方案。

與會來賓紛紛表示數位轉型是一個很大的議題，對此，劉新正指出，導入系統並不能代表轉型，也不見得能改善管理，這是很多企業的迷思。東捷以顧問服務為核心，結合夥伴的解決方案，能真正替客戶解決管理上的問題，創造更高的生產效率以及品質的良率，如此才能贏得客戶的信賴以及委託，進而達成轉型的目標。

本次活動同時邀請包括SAP台灣、台灣帆軟、CISCO思科台灣、Dell台灣戴爾/聚碩科技、新漢智能、台灣微軟與與CKmates銓鍇國際（AWS）等夥伴，於現場設立專屬諮詢攤位，為參與企業帶來目前軟體、硬體與雲端三大解決方案的發展面向，為企業提供開啟產業數位轉型的成功關鍵，強化數位轉型知識。