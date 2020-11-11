富鼎跨入碳化矽應用 就等甜蜜點
金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）廠富鼎（8261）總經理黃林鍾表示，該公司已開發碳化矽（SiC）相關產品，正與電源客戶洽談，希望未來能帶來更好的機會。雖然SiC相關成本甜蜜點還沒到，但先把東西準備好，先進行驗證，等甜蜜點一到就是收割時。
富鼎第3季合併營收為8.51億元，創單季歷史新高，季增9.9％，年增48％，累計前10月合併營收為24.87億元，年增36.4％。
即使有新台幣升值因素干擾，富鼎第3季獲利仍達5,515.3萬元，是近九季高點，季增18.1％、年增2.04倍，每股純益為0.68元，累計前三季獲利為1.25億元，年增1.69倍。
富鼎表示，該公司歷經調整，今年前三季是呈現營收逐季成長態勢，毛利率同樣也是逐季成長，從首季的14.41％，增至第3季的16.78％。
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