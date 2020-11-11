雙11午夜起跑電商紛紛開出捷報 高價品成交旺

電商業者衝刺雙11業績，從昨（10）日晚間到今日不斷加碼促銷，開出新紅盤。 阿里巴巴集團今年分兩階段促銷商品，今天公布，2020天貓雙11全球狂歡季第二階段銷售期已過一半。到11月11日零時35分，成交額破億元人民幣的品牌已超過340個，破10億元的品牌達13個。

阿里巴巴天貓指出，因疫情影響旅遊，費者對進口優質商品的需求強勁，同時消費者也更為注重健康及養生。

在台灣部分，Yahoo奇摩購物中心今年雙11強打會員消費體驗升級，雙11正檔首日業績年增5成，熱銷榜由醫療口罩奪冠，平均每秒賣出3個，高單價商品則是以要價近76萬的ROLEX勞力士最新款綠水鬼錶奪冠。Yahoo奇摩超級商城雙11正慶首日以大家電業績年成長3.5倍動能最為強勁，1今日更有百萬訂單刷手，一次下單數千件保健品。Yahoo奇摩拍賣雙11正慶首日也創下訂單年成長翻倍的好成績，從暖身慶到雙11期間，還有賣家每天平均下單高達50次。

網路家庭公布PChome 24h購物全站昨日單日活動業績較平日成長6倍，新會員數較平日大幅成長10倍。昨日晚間9時攜手Line購物限時加碼，一小時內成交金額(GMV)總額較平日暴增8.5倍。連續第四年舉辦晚會帶動效益，平均客單價衝至近萬元；為搶下單時效性，更拉抬行動端占比高達75%。

生活市集以多波段操作，帶動今年雙11買氣節節高漲，到今日下午13時，流量為平日的1.7倍、下單金額亦為平日的2.2倍。生活市集選在今天11時11分起開放PlayStation 5（PS5）光碟版及數位版主機限量預購，帶動該小時流量超越去年同期的1.6倍，今日還有7大消費好康+社群2大回饋，期待衝高業績。