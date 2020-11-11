TDK、NHK交換硬碟懸架價格資訊 公平會重罰6億373萬元

公平會今天認定日商TDK Corporation(下稱TDK)及其子公司泰國商Magnecomp Precision Technology Public Co., Ltd. (下稱MPT)、與日商NHK Spring Co., Ltd. (下稱NHK)，透過雙邊聯繫交換硬碟懸架商品敏感資訊，操縱價格，排除競爭等行為，足以影響我國相關產品市場供需功能，違反公平交易法第15條第1項聯合行為規定，由於違法行為長達八年，公平會祭出重罰，分別處TDK1億5,909萬元、MPT 1億5,909萬元及NHK 2億8,555萬元罰鍰，合計6億373萬元罰鍰。

公平會指出，硬碟懸架為硬碟零件之一，其功能在於使硬碟磁頭得穩定懸浮於硬碟磁片上方，以便順利讀寫磁片資料。迄至105年全球製造硬碟懸架之廠商僅有TDK集團(含MPT)、NHK集團(含NHK)、Hutchinson Technology Inc.及Suncall Corporation等四家業者，所生產的硬碟懸架供應予全球硬碟業者。

公平會指出，我國進口硬碟的業者，除通路業者係銷售予終端消費者外，其餘業者用於組裝桌上型電腦、筆記型電腦或監視器之附屬配備，且每年銷售至我國硬碟產品之金額均達上百億元。硬碟懸架業者實施價格、數量及排除競爭之聯合行為，勢必墊高硬碟產品之價格，除使終端消費者須支出較高購買成本外，亦會影響我國電腦業者之出口競爭力。

公平會表示，此案是檢舉案，由於聯合行為不易認定，且此案案情複雜，公平會調查多年結果，發現TDK集團與競爭對手NHK集團經由雙邊聯繫，自97年5月至105年4月止，由TDK與NHK、或由TDK子公司MPT與NHK之硬碟懸架業務決策者或其相關人員，持續透過電話、見面及電子郵件等聯繫方式，交換對硬碟客戶之價格、銷售數量等敏感交易資訊，據以修正報價，共同維持或擴大彼此市占率並排除競爭，業者聯合行為已足以影響我國相關產品市場之供需功能，違反公平交易法第15條第1項本文事業不得為聯合行為之禁制規定。

公平會強調，硬碟懸架屬寡占市場，硬碟業者如有採購需求，多係向TDK集團、NHK集團詢價，雙方透過價格、數量等敏感資訊之交換，得以印證與硬碟業者談判虛實，以促進硬碟懸架價格維持，或減緩降價幅度，且在獲知競爭對手採取低價策略時，也可以共同商討對策確保彼此市占率及利益，因此TDK集團與NHK集團本即具有誘因從事聯合行為。

公平會表示，該會訂有「違反公平交易法第9條及第15條情節重大案件之裁處罰鍰計算辦法」，經審酌該案聯合行為對市場交易秩序具有高度危害性，違法行為長達8年，且違法期間TDK集團、NHK集團於我國總銷售金額均超過1億元，經該會審議後認定為情節重大案件。因此分別裁處TDK1億5,909萬元、MPT 1億5,909萬元及NHK 2億8,555萬元罰鍰。