雙11再締紀錄！momo開跑7分鐘業績破億 1小時湧60萬人

2020 電商雙11大戰火熱開打中，富邦媒（8454）旗下momo購物網「雙11超狂購物節」今（11）日買氣再飆高峰，活動開跑不到7分鐘即締造破億業績、凌晨開跑第一小時，購物網累計湧入高達60萬人次，為平日的6倍，行動購物銷售佔比也高達8成。

富邦媒表示，活動起跑第一時間熱銷十大商品包含「Dyson」V11 Absolute手持無線吸塵器、「幫寶適」一級幫紙尿褲、「雅詩蘭黛」特潤超導全方位修護露、「飛利浦」智慧連網顯示器、「SAMSUNG」八核5鏡頭智慧型手機、「3M」可水洗舒眠冬被、「無印良品」有機棉舒適休閒鞋、「倍潔雅」抽取式衛生紙、「雀巢」金牌微研磨咖啡、「Lenovo」經典黑輕薄筆電、「FUJI」摩享時光按摩椅。

富邦媒表示，2020「雙11超狂購物節」自暖身慶開跑至今業績屢創新紀錄，有信心今年11/11將突破去年單日銷售21億的亮眼佳績。