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三創生活攜手鴻海 培育電競創新產業人才

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導

三創生活攜手鴻海（2317）教育基金會、動視暴雪與Acer Predator 掠奪者共同舉辦的《2020年三創生活創新科技教育暨第一屆eSport大賽》於今（11）日展開為期五天的一系列獨家課程及體驗活動，並推出精彩的電競比賽，邀請台灣電競領域知名的重量級夥伴，帶領大家一同窺探電競科技教育的神秘世界。

三創生活第一屆eSport大賽選用爐石戰記經典賽事，不只注重團隊配合與默契，更希望能透過此次大賽讓喜歡電競的消費者互相切磋與交流，共同爭奪榮譽，冠軍可獲得獎金3萬元。

隨著時代演進，電競電玩已一改過去形象，近年來朝著專業、清新、多元發展，產值更是年年成長。一向注重科技產業人才培育的鴻海教育基金會，於2020年支持三創生活園區首辦《eSport電競人才培育計畫》，與暴雪、Acer聯手為喜愛電競的消費者打造豐富的創新電競課程，所有參與者更能實際體驗Acer頂級Predator電競產品提供絕佳對戰裝備。

創新電競課程内容，則是請來了Predator 掠奪者電競運動暨品牌推廣師，說明包含如何化身電競直播主、遊戲企劃、IP經營，以及TT躍越講解組裝屬於自己的水冷主機以及手作電競設備。此次課程會教學如何將AI科技運用在電競上，將可學到許多專業知識技能，只要是國中以上在學學生即可免費報名。

三創生活園區希望透過此次活動，提供機會讓所有想體驗電競的消費者更加認識電競、民衆未來能更關注電競現今的多元化發展，成功栽培出更多的電競產業人才。

電競 三創

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