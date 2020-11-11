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宏佳騰Q3內外銷助攻 營收、獲利皆創單季新高

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

宏佳騰（1599）前三季累計營收22.63億元，年增 27.50%，EPS 2.32元；第3季單季營收為11.16億元，成長90.34%，EPS 1.71元，成長434.38%；營收、獲利皆創下單季新高。

宏佳騰公司表示，第3季主要來自於外銷的ATV（沙灘車）持續拉貨，帶動高毛利產品業績成長，而內銷部分也受惠電動車銷售的持續成長，帶動營收攀升。

宏佳騰智慧電車銷售至今一年兩個月的時間，已有破萬銷量，穩居PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟亞軍的佳績，其中最大關鍵就在於「CROXERA智慧儀表」。此外去年推出電車時，同步搭載「CROXERA智慧儀表」的Ai-1 Sport，讓宏佳騰的電車不只是一般的電車，更是一輛人性化的智慧電車，以此創造出與市場上其他電車的差異化。今年8月，宏佳騰更發表Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車，宣布成為 PBGN 聯盟首位自行研發車架的車廠，創造台灣智慧電車全新里程碑。

宏佳騰也預告，透過 CROXERA 升級的雲端服務，新一代 IoV 車聯網服務將推出包括更多不同的行車安全提醒，未來道路偵測與車體本身的資訊也將產生更多連結，能更早因應即時路況，替駕駛提供預警指示，大幅提升騎乘安全性。宏佳騰正與台灣大哥大進行中的多項合作，也將使IoV車聯網功能有更多發展性。

在外銷訂單部分，北美ATV市場今年初雖受疫情衝擊，拉貨一度呈現趨緩的狀況，不過隨著後來全球疫情趨緩，加上聖誕節將至，各大廠紛紛積極拉貨，也同步使得宏佳騰外銷訂單重現亮眼成績。法人表示，宏佳騰外銷受惠客戶拉貨，業績持續穩定成長外，內銷部分也因智慧儀表具有獨特性的優勢，加上新車、車聯網等話題帶動，推升電車銷售成長。

宏佳騰 營收

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