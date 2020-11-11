聯發科5G元年成績 比4G多近五成

晶片大廠聯發科（2454）從推出首款5G系統單晶片天璣1000以來，積極衝刺5G市場，其5G元年的成績單，預期將比4G元年更為亮眼。

2014年是聯發科的4G元年，當年度該公司4G手機晶片出貨量約3,000萬多套。而在昨（10）日召開的2020 Executive Summit線上會議中，聯發科估計其今年5G晶片出貨量，將超過4,500萬套。

上述聯發科估計的數字，超越外界原本期待的4,000萬套，也比4G元年的4G晶片出貨量高出近五成。

展望5G市場，聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示，今年全球將有超過2億支5G手機出貨，明年則將有超過5億支5G手機出貨量。

聯發科在5G手機晶片方面，已經陸續推出天璣1000、800與720等系列，除了最新推出的天璣700，該公司也預告另有一個採用6奈米製程的新手機晶片將於近期推出。

聯發科天璣700採用7奈米製程，採用八核心CPU架構，包括兩顆大核Arm Cortex-A76。徐敬全指出，隨著天璣系列產品組合不斷擴展，該公司將最新的5G功能帶到各層級手機市場，讓更多用戶可享受5G高速體驗。天璣700支援先進的5G連接、夜拍增強等拍攝功能，和全球多種語音助理，並採用高能效的整合式設計，以先進的技術及優異規格，朝5G普及化邁進。