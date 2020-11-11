台灣大「超5G應用創新趨勢論壇」 揪夥伴談5G跨域應用

台灣大哥大（3045）今（11）日舉辦「超5G應用創新趨勢論壇」，集結台灣大5G生態圈夥伴資策會、亞達科技、大猩猩科技、Nokia、數位通等產學界專家，暢談智慧製造及企業專網的應用趨勢，各產業如何導入5G技術與應用、於垂直場域中進行智慧方案實證，專攻AI智慧醫療研究的長庚大學林仲志教授現場也分享與科技部、長庚醫院合作的案例成果，與會者涵蓋高科技、醫療業、政府機關及物流倉儲業等菁英，跨產業薈萃交流。

台灣大哥大企業用戶事業群副總劉建倫於論壇中表示，台灣大長期深耕為企業用戶提供資通訊整合服務、打造多元的智慧應用解決方案，深知客戶的需求與痛點；今年邁入5G元年，根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，全球5G用戶數將從2020年1.9億成長至2021年3.3億，到2026年，全球5G智慧製造市場規模更是上看420億美元，台灣大助力各產業夥伴搶先掌握5G即將引爆的商機，因此邀集產業專家探討5G如何落地應用在不同產業與實際場域，台灣大哥大盼搭建平台，偕同生態系夥伴，共同協助企業客戶實踐更豐富的5G多元應用。

今日舉辦的「超5G應用創新趨勢論壇」論壇，台灣大充分展現整合串聯生態系的實力，帶領各合作夥伴呈現豐富的企業垂直場域應用，包括很夯的AI影像辨識，用在工安環控、交通監控上，可藉AI、機器視覺，結合5G毫秒反應形成「虛擬圍牆」，若有事故可達到提前示警之效。

另外在後疫情時代，透過5G網路的助力，讓遠距工作模式也有了更多可能，例如運用AI與AR技術，協助工廠達到人機協同、AI瑕疵品檢，搭配超低延遲的5G網路即時數據，優化製程並確保產品品質；AI與AR結合，還能化身為「數位教練」，進行員工教育訓練，不僅能維持穩定教學品質，各項技能經儲存後就不會因員工離職而「失傳」，技術門檻高的產業，如面板業、半導體業、航太業及時興的綠能產業，都是極為適合的應用場域。