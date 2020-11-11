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集邦：2024年MicroLED顯示器應用晶片 產值達23億美元

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce旗下光電研究處指出，自2017年索尼（SONY）發表大型的拼接式Micro LED顯示器後，三星（Samsung）、樂金（LG）等公司也陸續跟進，帶動Micro LED在大型顯示器的熱潮。預估2021~2022年間自發光Micro LED電視有望問世。然而現階段仍有許多技術挑戰與成本問題待解決，因此可預期的是Micro LED電視進入商轉初期，將屬於金字塔頂端的奢侈品。

TrendForce表示，Micro LED顯示技術未來可望從小尺寸頭戴的擴增實境、穿戴型顯示器的手錶、高毛利的車用顯示器、高階電視以及大型商用顯示屏等利基型產品進入市場，未來則有機會慢慢滲透到中尺寸的平板、筆電與桌上型顯示器發展。Micro LED在大型顯示器的市場最具爆發力，主因是技術門檻相對較低，預估2024年在Micro LED電視與大型顯示器應用上，其晶片產值將達到23億美元。

現階段 Micro LED電視及大型顯示器多半屬於傳統的LED顯示屏架構，以RGB LED封裝搭配傳統被動式（PM）驅動方式，不僅成本偏高，且點間距的縮小幅度有限，目前僅能應用在商用顯示器領域。近年許多面板廠與品牌廠紛紛研發更具成本競爭力的主動式驅動（AM）方案，使用TFT玻璃背板製程，達到定址控制畫素的目的，電路設計較簡單且所使用的佈線空間也較少，以滿足Micro LED電視高解析度的規格需求。

目前韓國三星與樂金；台灣群創（INNOLUX），友達（AUO），以及中國天馬、華星光電皆已展示過AM驅動的相關顯示器應用。至於LED的光源部分，有別於傳統LED顯示屏採用RGB LED封裝，三星則選擇與台灣錼創（PlayNitride）合作，採用RGB LED晶片搭配巨量轉移製程來實現全彩化的Micro LED顯示器；而台灣的面板廠商友達、群創，則同時採用藍光LED晶片搭配量子點或螢光粉的色轉化技術。

LED 顯示器 電視

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