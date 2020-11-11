TrendForce：Micro LED晶片產值估2024年將達23億美元

根據TrendForce旗下光電研究處指出，自2017年索尼發表大型的拼接式Micro LED顯示器後，三星、樂金等陸續跟進，帶動Micro LED在大型顯示器的熱潮。預估2021~2022年間自發光Micro LED電視有望問世。然而現階段仍有許多技術挑戰與成本問題待解決，因此可預期的是Micro LED電視進入商轉初期，將屬於金字塔頂端的奢侈品。

TrendForce表示，Micro LED顯示技術未來可望從小尺寸頭戴的擴增實境、穿戴型顯示器的手錶、高毛利的車用顯示器、高階電視以及大型商用顯示屏等利基型產品進入市場，未來則有機會慢慢滲透到中尺寸的平板、筆電與桌上型顯示器發展。Micro LED在大型顯示器的市場最具爆發力，主因是技術門檻相對較低，預估2024年在Micro LED電視與大型顯示器應用上，其晶片產值將達到23億美元。

現階段 Micro LED電視及大型顯示器多半屬於傳統的LED顯示屏架構，以RGB LED封裝搭配傳統被動式（PM）驅動方式，不僅成本偏高，且點間距的縮小幅度有限，目前僅能應用在商用顯示器領域。近年許多面板廠與品牌廠紛紛研發更具成本競爭力的主動式驅動（AM）方案，使用TFT玻璃背板製程，達到定址控制畫素的目的，電路設計較簡單且所使用的佈線空間也較少，以滿足Micro LED電視高解析度的規格需求。

目前韓國三星與樂金；台灣群創，友達，以及中國天馬、華星光電皆已展示過AM驅動的相關顯示器應用。至於LED光源部分，有別於傳統LED顯示屏採用RGB LED封裝，三星選擇與台灣錼創合作，採用RGB LED晶片搭配巨量轉移製程來實現全彩化的Micro LED顯示器；而台灣的面板廠商友達、群創，則同時採用藍光LED晶片搭配量子點或螢光粉的色轉化技術。

然而，Micro LED顯示器的成本取決於解析度以及晶片尺寸，由於未來的解析度要求更高，故晶片使用量將大幅增加。因此電視、顯示屏應用的Micro LED晶片用量將遠比其他應用多，舉例來說，以一台75吋大型顯示器的4K解析度來說，至少需要使用到2,400萬顆的RGB Micro LED晶片當作子像素作排列，因此從Micro LED晶片至巨量轉移的製程加工及材料成本將會居高不下。

因此，TrendForce表示，Micro LED電視與大型顯示器的技術與成本問題，將會是短期內進入市場的最大的挑戰，由於未來電視將會朝大尺寸及高解析度發展，將會增加Micro LED製程中的巨量轉移、背板、驅動、晶片、檢測及維修等技術的困難性，待技術克服後，未來Micro LED成本能否快速下降，才有機會進入主流顯示器領域。