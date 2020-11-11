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鴻海攜手AWS 建構安全車聯網生態圈

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導

鴻海科技集團今（11）日宣布，全球雲服務的龍頭企業AWS（Amazon Web Services）將與鴻海公司攜手，在「MIH EV軟硬開放平台」深化合作。AWS雲網服務結合MIH軟硬體平台，將有機會實現車聯網軟硬體整合，進一步建構智慧城市與出行安全車聯網生態圈。

鴻海自公布「MIH EV軟硬開放平台」透過開放技術規格，邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟體、硬體與零組件的生態系，這是車輛產業的創舉。

以往汽車產業的開發，都是在封閉的體系中運作，MIH平台以開放的模式，整合ICT與汽車產業供應鏈，讓各個領域的合作夥伴，都可參與並做出貢獻。至今已收到逾75家海內外相關廠商表達意願，希望共同加入此電動車生態系統。

未來AWS將針對MIH開放平台提供技術支援，包含車聯網軟硬體整合，雲端開放平台的開發與運維，透過整合Amazon深耕的智慧語音助理、影音與遊戲平台、智慧城市與居家安全服務，協助鴻海建立電動車開放平台生態圈。

在外界所關心的安全與規格制定上，雙方也將展開合作研發項目，AWS將協助制定開發技術平台的規格與安全協定，同時在5G設備製造與企業專網項目進行深度合作，垂直整合從工業互聯網，車聯網與物聯網到設備端的各個計算平台。

MIH聯盟透過開放平台的關鍵技術和工具給開發者，大大降低了產業進入門檻，讓更多人可以投入電動車產業的開發、打造未來最創新的電動車應用。在這個大聯盟中，包括規格、參數、軟體等將會開放給合作夥伴！合作夥伴可以在MIH的基礎上，用最少的代價、最短的時間開發所需要的車型，讓MIH電動車平台成為電動車產業的開放系統。

MIH 聯盟以運營電動車開放的軟硬體平台為宗旨，在開放的模式，整合資通訊與汽車產業供應鏈，讓各個領域的合作夥伴，都可參與並做出貢獻。MIH聯盟也開放給外界申請加入，於申請加入後可獲得MIH相關的技術訊息，並可與其他會員合作，促進電動車之創新與發展。

電動車 鴻海 車聯網

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