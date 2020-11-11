聯發科擴展Chromebook布局 新產品連發

晶片大廠聯發科（2454）搶占Chromebook市場商機，積極布局新產品，該公司宣布，推出最新為Chromebook設計的晶片組MT8195與MT8192，其中MT8195採台積電6奈米製程生產。Chromebook相關晶片組是聯發科近期受到矚目的產品線之一，該公司在9月已推出入門款產品，預計明年上半再推出主流款產品，並規畫到明年底至2022年初時，將再推出高階款產品。

聯發科推出應用於Chromebook的最新MT8195和MT8192晶片組，分別以6奈米及7奈米製程生產，希望為高端和主流的Chromebook提供功能強大的競爭優勢。

聯發科智慧裝置事業群總經理游人傑表示，隨著遠距辦公和線上學習成為全球風潮，使用Chromebook的普及率激增。聯發科為市場上眾多廣受歡迎的Chromebook提供成長動力，將繼續提供全新的晶片組，加速優化用戶體驗。MT8195和MT8192為終端產品帶來更多功能，可設計出輕巧、具有創新的翻轉、折疊或分離式外形，並可實現更長效的電池續航力。

MT8195晶片組採用台積電6奈米製程，整合八核CPU，包括4個用於計算密集型應用的Arm Cortex-A78，以及4個能同時處理幕後工作並最大限度延長電池壽命的高能效Arm Cortex-A55。MT8192晶片組則整合八核CPU，包括4個 Arm Cortex-A76，和4個Arm Cortex-A55。

聯發科指出，搭載MT8192的Chromebook，將於2021年第2季上市。而MT8195將為高端Chromebook、智慧顯示幕、平板電腦和其他智慧設備提供全面升級的體驗，預計之後陸續問世。