快訊

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

黃豆到底能不能吃？教授告訴你黃豆是致癌還是抗癌

聯發科擴展Chromebook布局 新產品連發

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠聯發科（2454）搶占Chromebook市場商機，積極布局新產品，該公司宣布，推出最新為Chromebook設計的晶片組MT8195與MT8192，其中MT8195採台積電6奈米製程生產。Chromebook相關晶片組是聯發科近期受到矚目的產品線之一，該公司在9月已推出入門款產品，預計明年上半再推出主流款產品，並規畫到明年底至2022年初時，將再推出高階款產品。

聯發科推出應用於Chromebook的最新MT8195和MT8192晶片組，分別以6奈米及7奈米製程生產，希望為高端和主流的Chromebook提供功能強大的競爭優勢。

聯發科智慧裝置事業群總經理游人傑表示，隨著遠距辦公和線上學習成為全球風潮，使用Chromebook的普及率激增。聯發科為市場上眾多廣受歡迎的Chromebook提供成長動力，將繼續提供全新的晶片組，加速優化用戶體驗。MT8195和MT8192為終端產品帶來更多功能，可設計出輕巧、具有創新的翻轉、折疊或分離式外形，並可實現更長效的電池續航力。

MT8195晶片組採用台積電6奈米製程，整合八核CPU，包括4個用於計算密集型應用的Arm Cortex-A78，以及4個能同時處理幕後工作並最大限度延長電池壽命的高能效Arm Cortex-A55。MT8192晶片組則整合八核CPU，包括4個 Arm Cortex-A76，和4個Arm Cortex-A55。

聯發科指出，搭載MT8192的Chromebook，將於2021年第2季上市。而MT8195將為高端Chromebook、智慧顯示幕、平板電腦和其他智慧設備提供全面升級的體驗，預計之後陸續問世。

Chromebook 聯發科

延伸閱讀

聯發科全年5G晶片出貨估4,500萬套

陸網媒：高通將可供貨華為

聯發科10月營收 月減近二成

台積、聯發科 四檔夯

相關新聞

大立光資本支出 今年逾百億

大立光昨（10）日公告，合計斥資60.55億元，將位於台中西屯區及南屯區兩筆自有土地委建發包，相關工程啟動後，大立光手中...

鴻海生產線一名女工 30年後成為郭台銘的最大威脅

10月底，路透一則報導稱，鴻海集團早前成立了一個專案小組，要徹底打敗大陸組裝廠立訊精密，因為這家公司已經威脅到鴻海的在蘋果產品的主導地位。

沒出國更會買 剁手預算上萬

年終壓軸的雙十一網路購物盛宴一波波展開，據資策會昨公布「雙十一網友網購意向」網路調查，今年網友在雙十一檔期的網購預算平均...

拜登當家 中美晶看好綠能商機

美國總統當選人拜登出線，國內科技業者緊盯對產業的影響，中美晶董事長徐秀蘭昨出席櫃買中心第三季業績發表會時指出，看好拜登會...

聯發科10月業績 下滑20%

聯發科昨（10）日公布10月合併營收為304.39億元，月減近兩成，但仍為歷來單月營收第三高。聯發科執行長蔡力行在昨天舉...

台積前十月營收 突破1兆

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布10月合併營收約1,193億元，較9月的歷史新高下滑約6.5%，為近三個月低點，但仍較...

國巨前三季 大賺二個股本

本土被動元件龍頭國巨昨（10）日公告第3季財報，單季獲利36.2億元，攀上近七季來高點，季增10.1%，也比去年同期大增...

光學鏡頭雙雄增產 大不同

大立光去年每股純益210.7元，改寫新高，股王光環也是營運之重。2020年元月法說會上，法人糾結於大立光產能不足的問題，...

聯發科全年5G晶片出貨估4,500萬套

聯發科昨（10）日在「2020 Executive Summit」線上會議中，宣布推出新款5G手機晶片「天璣700」與全...

台積董事會敲定Q3配息2.5元 在美設新廠 將砸千億元

台積電昨（10）日召開董事會，敲定五大案，拍板資本支出合計約153.17億美元（約新台幣4,341億元）、在中部科學園區...

陸網媒：高通將可供貨華為

中國大陸知名科技網媒《36氪》引述知情人士報導，全球手機晶片龍頭高通已獲得美方許可，將可恢復供貨華為。相較之下，聯發科雖...

國巨衝刺產能 仍追不上需求

被動元件市況大復甦，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所、太陽誘電兩家日本指標廠均宣布調高年度財測，國巨昨（10）...

熱門新聞

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

經濟泡泡來了！ 王美花證實首案外資電子業大廠將來台

專案式「經濟泡泡」獲同意 外商電子廠將免隔離訪台

台積電10月營收1,193.03億 月減6.5%

台積電董事會拍板五大案 美國亞歷桑納州設子公司

國旅再添5柴火 助業者度寒冬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。