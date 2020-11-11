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宏碁旗下電競平台PLANET9 英國倫敦名校邀請賽開打

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）深化電競生態圈布局，旗下次世代電競社群平台PLANET9，攜手英國倫敦名校培植電競人才，於11月12日PLANET9 University Invitational 電競邀請賽開打，鎖定倫敦市中心倫敦大學學院、倫敦國王學院、倫敦政治經濟學院與倫敦帝國學院等8所名校電競社團，鼓勵校園學子共同角逐高額獎金；透過此次校園聯盟競賽活動為電競教育打下基礎，更打破玩家階級，提供電競休閒玩家一個熱血競賽的舞台。同時，PLANET9亦提供無國界限制的電競教育人才培育平台，期許玩家能發展興趣成為電競教練或將電競產業視為職涯發展的起步。

宏碁長期深耕電競市場，旗下電競系列產品廣受玩家喜愛，稱霸多國市場；次世代電競社群平台PLANET9為提供玩家全方位電競體驗，去年推出後即在台灣舉辦校園競賽，此次更走向國際舉辦英國倫敦名校邀請賽，培養國際電競人才。此外，為強化國際電競教育的推廣，PLANET9與英國消費電子零售商領導者Currys PC World合作，預計2021年在英國和愛爾蘭市場推出電競館計畫，讓玩家有機會體驗電競社團，與隊友一同精進並向教練學習。

次世代電競社群平台PLANET9陸續推出全新功能，利用AI人工智慧技術為核心的遊戲內即時翻譯功能「SigridWave」，為遊戲術語和特殊用法量身打造，讓因語言隔閡而無法交流的玩家提供互相學習的渠道，能有機會與世界各地不同階級的玩家切磋。

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