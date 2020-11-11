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總統向企業喊話：放心投資，我們一定可以確保穩定供電

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導

蔡英文總統今（11）日上午在經濟日報主辦的「2020能源院竟高峰論壇」致詞時表示，從政府宣布能源轉型啟動開始，我們供電穩定度有非常大的成長，她向企業喊話，請企業放心投資，我們一定可以確保穩定的供電。

總統說，從政府宣布能源轉行啟動開始，我們供電穩定度有非常大的成長，2016年我剛上任，以當年5月31日起，當時備轉容量只有1.64%，是近幾年來最低的供電能力，去年夏天供電越來越穩定，到現在已經亮出代表供電穩定的綠燈，這重要的進展，代表我們能源轉型方向的正確，才譨穩扎穩打，逐步落實。

她指出，除感謝經濟部、台電的努力，也請企業放心投資，我們一定可以確保穩定的供電，尤其台灣是外銷導向的國家，提高再生能源的使用是國際潮流，幫助台灣企業打進國際重要綠電的供應鏈，繼續掌握我們在國際能源供應鏈的關鍵地位，今年透過政府的媒合，陸續開始有民間綠電的交易產生，台積電對綠電的貢獻非常大，例如在2025年風場完成後，台積電會每年向沃旭購買920個MW的離岸風電所產生的綠電的最好例子。

總統認為，要達成綠能轉型的目標，發展綠能相關各種金融措施是不可或缺的重要一環，金管會已推出綠能方案1.0，強化我們綠能產業授信的能量，也會針對市場籌資和對人才培育的強化，行政院也核定國家融資保證機制推動方案，國發基金和銀行共同成立，會有保證專款，提供融資保證，引導國內企業有效的參與離岸風電、風電場的開發，這些重大建設的進行，透過這個機制的運作，我們可以落實能源轉型的目標，也可以培養融資專案方面的人才，不但可以提升金融產業的競爭力，更可以達到以金融手段達到促進產業發展，以產業需求創造金融商機的雙贏目標。

總統說，為落實能源轉型，我們已經明確提出2025年綠電的占比要達20%，去年年底台灣第一座離岸風電開始正式商轉，這座風場的商轉，吸引了日本、南韓的團隊來台灣取經，顯示台灣離岸風電發展的實力，已在亞州占領先地位，預計到2025年，總共會有5.7個GW風電陸續完工，從2026到2035年，會以平均一年一個GW的進度，釋出十個GW的規模。

在太陽光電方面，總統表示，我們的設置量也從2016年的1.25GW提升到2020年8月的4.89GW，發電量也從11億度大幅成長到40多億度，證明我們在不同的綠能項目有全方面的發展，未來會陸續盤點我們綠能供應鏈的產能，同時借重綠電先進國家的技術和經驗，和國際重要的夥伴攜手打國際盃，創造多贏的局面。

總統指出，今早我們也和美方共同宣布，首屆的台美經濟繁榮夥伴的對話，將在11月20日在台北和華府同步舉行，能源跟基礎建設也是雙方討論的重要議題，這不僅象徵台美關係的進展，也證明我們的國際盃，不是紙上談兵，更是著手投入的現在進行式。

最後總統表示，能源轉型的工作除了推動綠能發展，在國內落實節能也是重中之重，從2017年開始，中央與地方政府結合推動節能，今年9月底止，累績節電近43億度電，感謝新北市、新竹市和屏東縣在能源轉型方面的努力，也希望各地方在能源轉型的工作上，持續進步發展。

離岸風電 供電 綠能

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