台積電拚綠色製造生態 螢火蟲都能落地生根

台積電晶圓廠營運副總廖永豪今（11）日出席經濟日報2020能源願景高峰論壇「綠能2.0 經濟新引擎」專題演講提到，台積電在綠建築導入下，「台積電廠區內的環保生態情況是小動物最能知道，......比如連對環境相當敏感的螢火蟲都能落地生根，可見得生態與科技可以共生共榮」。

他也指出，2009年美國能源經濟委員會提出半導體產業研發應用有助於節能。半導體產品與研發若維持過去的成長率，在產業的技術升級，可省下用電量10%至7.4%不等，特別是先進技術，台積電身為綠色製造執行長，針對碳排放的電力運用找到改善方法。

廖永豪說，能源管理策略的六大面向，包含綠建築、機台用電量與量測診斷、國際能源管理系統等不斷檢視與改善效率，同時擴大對外採購綠電。

在技術製程比較上，台積電統計，5奈米光耗佔比僅28奈米的0.07但是用電量則較多，因此持續在上述六大面向上推進，減少能源消耗與推進綠色製造，橫跨機台製程水、電、氣管理，並設計綠色機台廠商評鑑系統。