彭双浪：GOLF平台是將有限的人才與企業精準對接

友達（2409）董事長彭双浪昨（10）日出席三年前他偕同仁寶（2324）、緯創（3231）共同催生的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，所舉行的社團立案發布記者會時指出，GOLF平台是將有限的人才與企業精準對接。

他表示，台灣出生及勞動人口節節下降，導致人才供給數量受限，在人才資源有限下，將對的人用在對的地方，GOLF平台要做的是把有限人才跟企業精準對接．

彭双浪說，出生率減少，只能靠政府政策支持來解決。台灣經濟發展若穩定，可以鼓勵大家多產，但台灣未來要在人口政策上更有彈性，除鼓勵年輕人多生外，移民政策鬆綁也要考慮，以利積極留住國外優秀人才，避免出現「企業為了找人要往外移」。