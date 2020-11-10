快訊

香港、新加坡推旅遊泡泡 可望月底實施

釣魚旺季來臨！溺水保命的必備救生器材有哪些？

培育AI人才向下紮根 中科推動FRC有成

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中科區域賽為全球唯一運用5G科技，超越疫情及距離障礙舉辦的FRC競賽。中科管理局提供
中科區域賽為全球唯一運用5G科技，超越疫情及距離障礙舉辦的FRC競賽。中科管理局提供

科技部中科管理局主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」成績出爐，中正高工、南科實中、中科實中，以及安康高中、協同中學、高雄中學等6支隊伍，分別勇奪冠軍聯盟獎。

中科管理局長許茂新表示，參賽團隊的熱情與實力，讓國內外評審豎指稱讚，誇獎中科管理局歷時3年培育人才有成。

許茂新指出，「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」為中科以2020科學園區台中區域賽主辦單位立場，向美國FIRST總部提案，為全球唯一運用5G科技，超越疫情及距離障礙舉辦的FRC競賽。

場中選手操控機台，運用戰術盡力讓場內機器人完成任務，也有選手揮舞旗幟助陣吶喊，透過中華電信協助提供5G設備、訊號及全程技術，兩天精彩賽事於網路全球直播，讓全世界看見台灣學子堅毅韌性的參賽精神。

擔任評審的國內知名機械及工程領域教授表示，今年各隊伍無論操作力、技術能力，表現都相當亮眼，此次競賽隊伍表現為近年最旗鼓相當，雖讓評分陷入泥沼，卻見證中科培育國內競賽隊伍的好成績。

來自美國FIRST總部的技術顧問Bharat Nain、Jerry Budd等兩位工程師，也頻頻讚賞今年台灣FRC參賽團隊整體素質令人驚艷。

綜觀兩天賽事，總決賽雙方戰績相同，以第三回合決戰分高下，當計時終了鈴響後，全場屏息等待，競賽結果公佈瞬間，現場歡聲雷動。

另一天總決賽前，雙方選手到場中為彼此共同寫下的歷史互相鞠躬致謝，今年首次加入FRC賽事的北門高中、建國中學及內湖高中，以初生之犢之姿，在考驗戰力、分配能力、仰賴經驗傳承的FRC賽事中，展現新團隊聯盟逆襲，勇奪亞軍。

許茂新表示，中科管理局積極培育全國FRC隊伍，在基地架設模擬場地提供參賽隊伍練習空間，更以專業的機具及業師資源，協助團隊解構題目、與協助機台調教，並積極提供技術諮詢與指導等。

團隊甚至可將設計圖形檔案上傳中科基地，經與業師線上討論修正後，於場域高速雷射切割製作完成並寄出成品，隨時支援FRC團隊需求。

比賽結束後，各校也湧入回饋意見，許多老師及復興實中家長會長等，均感謝中科一直以來的支持，還有中科基地提供豐富的資源及中華電信5G訊號服務，讓台灣的學子們在疫情中仍能盡情享受比賽與學習。

許茂新說，中科近年來在台灣機器人領域投入人才培育資源，在此次參賽選手、老師及家長的反應中，獲得最棒的迴響。台灣學子表現專業、熱情以及無限的潛能，期待藉此厚實我國優質的科技產業人才資本。

科技部中科管理局主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」圓滿閉幕。中科管理局提供
科技部中科管理局主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」圓滿閉幕。中科管理局提供
場中選手操控機台，運用戰術盡力讓場內機器人完成任務。中科管理局提供
場中選手操控機台，運用戰術盡力讓場內機器人完成任務。中科管理局提供

中科 5G 中華電信

延伸閱讀

親情打動「愛麗絲與夢幻島」 裘莉誇孩子們是完美團隊

中科舉辦機器人競賽 選手表現看到培育成果

農民北上怒轟工業搶水 大安大甲溪輸水環評仍過初審

美總務署遲不宣布當選人 拜登陣營擬採法律行動

相關新聞

台積電董事會拍板五大案 美國亞歷桑納州設子公司

半導體大廠台積電（2330）美國布局備受關注。台積電今（10）日召開董事會，敲定五大案，其中通過拍板逾4341億元資本支...

大立光擬斥資60.55億元 自地委建廠房

大立光（3008）今（10）日公告，將斥資60.55億元，將位於台中南屯區及西屯區兩塊自有土地興建廠房，這是大立光三座新...

宏達電公告法務長由盧佳德接任 為前立委盧修一之子

宏達電今天盤前宣布內部人事異動，原法務長楊銘彰因職務調整，改擔任法律顧問，由盧佳德接任法務長。盧佳德為前立委盧修一、公共...

瑞銀：美國半導體出口管制不解禁 台廠持續受惠

瑞銀證券今天舉辦台灣企業論壇線上媒體說明會表示，美國總統選舉過後，美國可能持續加強對於半導體產品的出口管制，台灣半導體產...

十銓科技10月營收5.7億元 市況回常軌月減逾2成

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布10月營收5.7億元，上月營收達8.06億元，單月營收較上月下滑達29%，也較去年同...

擴大校企整合！GOLF學用接軌聯盟正式成立社團永續發展

國內首見由企業主動發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，於今年10月正式立案成為...

尖點新任總座 由林若萍升任

尖點（8021）今日下午將召開法說會，法說會前已公告新任總座，由管理中心總經理林若萍升任。

台積電10月營收逾1193億元 創歷年同期新高

台積電（2330）今（10）日公布2020年10月營收報告。2020年10月合併營收約為新台幣1,193億300萬元，雖...

面板廠秀醫療新品 群創推可撓式X光平板感測器

群創光電總經理楊柱祥今天在台灣醫療科技展展前記者會中，展示群創應用於醫療領域的新產品。他指出，具可彎曲特性的可撓式X光醫...

台積電10月營收1,193.03億 月減6.5%

台積電（2330）10月合併營收1,193.03億元，月減6.5%，年增12.5%，持續站穩在千億元之上，但未再創新高；...

重大突破！美光正式量產首款176層3D NAND快閃記憶體

美光科技今（10）日宣布全球首款176層3D NAND 快閃記憶體已正式出貨，實現前所未有、領先業界的儲存容量和效能。美...

台灣醫療科技展下月登場 已成為台灣第6大國際會展

2020台灣醫療科技展上午在立法院舉行展前記者會，與會的董事長向經濟部及衛福部喊話，台灣的醫療科技除了外銷外，也能引進國...

熱門新聞

雪上加霜! 投資這檔股票 讓兆豐金提列10億元評價損失

勞保分級表新版本110年上路 影響288萬人

公股金控10月獲利 亮眼

金門酒糟牛教父薛承琛痛失經營權 今登報說明

疫情籠罩！平均年薪64.1萬 醫療、營建業逆風成長

面板缺貨 破天荒暫停報價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。