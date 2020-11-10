培育AI人才向下紮根 中科推動FRC有成

科技部中科管理局主辦「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」成績出爐，中正高工、南科實中、中科實中，以及安康高中、協同中學、高雄中學等6支隊伍，分別勇奪冠軍聯盟獎。

中科管理局長許茂新表示，參賽團隊的熱情與實力，讓國內外評審豎指稱讚，誇獎中科管理局歷時3年培育人才有成。

許茂新指出，「2020 FRC科學園區5G數位區域賽」為中科以2020科學園區台中區域賽主辦單位立場，向美國FIRST總部提案，為全球唯一運用5G科技，超越疫情及距離障礙舉辦的FRC競賽。

場中選手操控機台，運用戰術盡力讓場內機器人完成任務，也有選手揮舞旗幟助陣吶喊，透過中華電信協助提供5G設備、訊號及全程技術，兩天精彩賽事於網路全球直播，讓全世界看見台灣學子堅毅韌性的參賽精神。

擔任評審的國內知名機械及工程領域教授表示，今年各隊伍無論操作力、技術能力，表現都相當亮眼，此次競賽隊伍表現為近年最旗鼓相當，雖讓評分陷入泥沼，卻見證中科培育國內競賽隊伍的好成績。

來自美國FIRST總部的技術顧問Bharat Nain、Jerry Budd等兩位工程師，也頻頻讚賞今年台灣FRC參賽團隊整體素質令人驚艷。

綜觀兩天賽事，總決賽雙方戰績相同，以第三回合決戰分高下，當計時終了鈴響後，全場屏息等待，競賽結果公佈瞬間，現場歡聲雷動。

另一天總決賽前，雙方選手到場中為彼此共同寫下的歷史互相鞠躬致謝，今年首次加入FRC賽事的北門高中、建國中學及內湖高中，以初生之犢之姿，在考驗戰力、分配能力、仰賴經驗傳承的FRC賽事中，展現新團隊聯盟逆襲，勇奪亞軍。

許茂新表示，中科管理局積極培育全國FRC隊伍，在基地架設模擬場地提供參賽隊伍練習空間，更以專業的機具及業師資源，協助團隊解構題目、與協助機台調教，並積極提供技術諮詢與指導等。

團隊甚至可將設計圖形檔案上傳中科基地，經與業師線上討論修正後，於場域高速雷射切割製作完成並寄出成品，隨時支援FRC團隊需求。

比賽結束後，各校也湧入回饋意見，許多老師及復興實中家長會長等，均感謝中科一直以來的支持，還有中科基地提供豐富的資源及中華電信5G訊號服務，讓台灣的學子們在疫情中仍能盡情享受比賽與學習。