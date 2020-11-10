經濟解析／張忠謀憑這個再任APEC經濟領袖代表

第28屆APEC「經濟領袖會議」將於11月20日召開視訊峰會，蔡英文總統昨日宣布，再度邀請台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表，這是張忠謀第四度擔任領袖代表，而他之所以能夠代表台灣出席目前我唯一可以參加的國際會議，且是綠營的不二人選，主要是他在國際上的聲望與地位，台灣無人可出其右。

眾所周知，在蔡政府執政後，因不承認九二共識，對岸立即關閉原有的兩岸溝通協商大門，近年來蔡政府與民進黨人士，又不斷高調批評對岸，強力支持香港反送中行動，更在台灣有節奏地進行去中化措施，被對岸視為對中國主權的挑釁，且為有計畫地施行台獨政策，致使馬政府時期好不容易取得的WHO觀察員身分、列席國際民航組織大會等國際活動，都被中國大陸以強力的外交手段封殺，甚至連邦交國也一再流失。

目前台灣唯一可以正常出席的國際重要會議僅剩APEC，但我APEC經濟領袖代表卻未必能隨意派任，因為這代表國家領袖，必須在國內具有重量級的份量，又可讓對岸接受，因此，馬政府時代指派連戰、蕭萬長，對岸都沒有疑義，且與對岸領導人互動良好，而放眼綠營，雖然前副總統陳建仁在政界、學界都極具分量，但他與對岸沒有任何交情，指派他未必會被對岸接受。

為此，即使張忠謀已高齡89歲，但他創辦的台積電，是國際重量級半導體廠，也是台灣的「護國神山」，張忠謀本人更是國際知名的企業家，甚至可說是「台灣之寶」，而且張忠謀沒有鮮明的政治立場、黨派色彩，在蔡總統任內已兩度擔任領袖代表，表現稱職，在美國總統大選剛落幕，美中關係可能和緩下，再度派出重量級的張忠謀出馬，是最佳的選擇。