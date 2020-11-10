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拜登勝選 友達董事長：持續擴大低瓦數面板投資

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

美國大選經過數月纏鬥，最終由民主黨候選人拜登獲勝，對於美中關係、貿易戰走向和科技產業的影響成為焦點。友達（2409）董事長彭双浪今（10）日表示，預期未來美中貿易戰基調不變，不過作法上會有所變化，產業方面除了供應鏈轉移趨勢會持續下去，綠能及對環境友善的產業也會在拜登上台後有更好的發展。

友達、仁寶及緯創等三家企業領軍發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，今日舉辦社團法人立案記者會，要透過線上課程和線下實習，幫助在學生跟上業界最新的科技與管理趨勢。彭双浪出席活動，並在會後接受媒體訪問。

談及美國大選，彭双浪指出對企業而言，有確定的經營環境最為重要，所以不論誰當選，選舉後都將回歸正常運作，企業也可以不受選舉紛擾影響。他預期，在拜登上任後美中貿易戰的基調將不變，但做法可能會較川普來得平緩；對友達而言，因為拜登較為支持綠能、環保相關產業，旗下綠能事業以及低瓦數面板產品都可望有更好的發展，友達未來也會持續擴大在低瓦數面板的投資。

對於面板產業的發展，彭双浪認為，近年中國廠商獲得政府補助大力擴產，現在全球有六成以上的面板產能都在中國；但如今在貿易戰下中國政府將重點轉向半導體，排擠了對面板業的補助，從廠商財報來看補貼重砍了大約一半。他強調，如此一來會讓面板產業發展更為穩定，也有助於供需走向平衡。

面板 貿易戰 拜登

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