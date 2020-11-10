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台積電董事會拍板五大案 美國亞歷桑納州設子公司
半導體大廠台積電（2330）美國布局備受關注。台積電今（10）日召開董事會，敲定五大案，其中通過拍板逾4341億元資本支出、第3季配息2.5元，以及美國亞歷桑納州設子公司、人事擢升等案。
台積電宣布，董事會決議核准資本預算約美金151億910萬元（約新台幣4,306億934萬元），內容包括五部分，包含建置及擴充先進製程產能；2. 建置特殊製程產能；3.建置及升級先進封裝產能；4.廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產；5.2021年第1季研發資本預算與經常性資本預算。
台積電今日董事會也核准資本預算約美金1億2,470萬元（新台幣35億5,500萬元），於中部科學園區建置零廢製造中心。此外也核准於美國亞利桑那州設立一百分之百持股之子公司，實收資本額為美金35億元（約新台幣997億5,000 萬元）。
另外台積電今日董事會也核准配發2020年第3季之每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日訂定為 2021年3月23日，除息交易日則為2021年3月17日。
台積電今日董事會也核准兩項人事擢升案，包含拔擢歐亞業務組織資深處長游秋山為副總經理。擢升品質暨可靠性組織資深處長何軍為副總經理。
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