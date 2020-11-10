大立光擬斥資60.55億元 自地委建廠房
大立光（3008）今（10）日公告，將斥資60.55億元，將位於台中南屯區及西屯區兩塊自有土地興建廠房，這是大立光三座新廠計畫中的一環，三座廠預計2023年投入生產。
大立光本季旺季不旺，10月營收51.38億元，月增0.2%，雖為七個月來高點，卻低於市場預期。大立光預估，11月拉貨動能與10月差不多。大立光10日股價收3,300元，上漲35元，外資法人連兩日買超。
大立光營收連三個月站穩50億之上，不過，11月表現不如預期，旺季營運令人失望。外界解讀，除了因華為禁令衝擊，10月起，大立光來自華為營收歸零外，雖然蘋果iPhone 12熱銷，但因四款新機分批上市，對供應鏈營收造成遞延效果，致大立光11月表現不旺。
儘管目前市況不明，法人仍關心大立光擴廠進展，大立光執行長林恩平在10月法說會上強調，目前擴產仍依計畫進行中，三座廠產能要2023年才開出，三年後的變化很難預期，再慢慢想。
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