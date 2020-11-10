遠傳電信10月每股盈餘0.19元 業務表現穩定向上

遠傳電信（4904）今（10日）公佈其109年10月份自結營利概況。10月遠傳合併總營收為66.76億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.33億元與6.15億元，10月單月每股盈餘（EPS）為0.19元。

累計至今年10月，遠傳合併總營收為新台幣633.69億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣229.32億元與新台幣70.84億元；自結之稅後每股盈餘（EPS）為新台幣2.17元，累計今年1至10月EPS已達全年度財測目標的88%。

遠傳行動通訊業務表現穩定向上，在趨冷的市場中，月租型用戶數、總用戶數仍持續緩升；月租型用戶流失率維持低檔，僅1.06%。iPhone 12/12 Pro熱賣更挹注5G ARPU成長。消費者服務方面，推出「遠傳搶付」全新商業模式，媒合品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合。

遠傳在營運策略奏效下，累計至今年10月，新經濟營收年成長率達16%，資通訊業務營收年成長幅度達27%，其中雲端服務營收較去年同期增加71%、物聯網收入年成長率高達121%。遠傳積極結盟產業夥伴，擴大5G生態圈；與桃園市政府經濟發展局、日本NTT集團子公司台灣恩悌悌聯手打造智慧球場；與花蓮縣政府合作，於「全民運動會」展演5G-AR開幕開場秀。未來將持續透過跨業合作展現綜效，推出多元創新的服務。