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台股站上萬三 權證帶量相挺

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（10）日在短線大漲後的獲利回吐賣壓出籠下，終場指數下跌45點，收在13,081點，站穩5日、10日等均線反壓之上；隨著市場買氣逐漸回溫，權證市場成交金額也應聲來到近期新高的28億元，其中，交投最熱絡的權證，為連結國巨（2327）的國巨國泰06購02（073523）。

台股在漲多的防疫股出現重挫下，早盤維持在平盤整理，中場過後，在賣壓湧現下，回測萬三關卡，尾盤在權值股拉抬下，終場加權指數下跌作收，其中，盤中高點13,142點未能再創高，但最低點13,022點守穩在各期均線之上，約2,500億元的量能水準，大於5日均量及20日均量。

權證市場方面，投資人交投熱絡，整體權證市場成交金額占大盤比重為0.9%，成交金額為28.5億元。從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為25.8億，認售權證成交金額為2.6億，認購權證成交金額占總成交金額90.6%，持續站穩八成水準；認購、認售比值為9.7倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結國巨的國巨國泰06購02，成交金額為1,124萬元；認售排名第一的是，連結台積電的台積電國泰05售02，成交金額為866萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，認購有8檔，雖顯示市場多方力道仍占上風，但空方主要押寶的是權王台積電，2檔認售權證皆以其為連結標的，透露市場多空對決的氣氛雖不如先前、但仍需投資人謹慎操作。

認售權證 認購 台積電

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