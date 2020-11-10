醫療與ICT結合 2020台灣醫療科技展將開跑

2020台灣醫療科技展將開跑，今年有包括宏碁（2353）、群創（3481）、新金寶、大江（8436）、佐臻（4980）等大廠在內共550個企業單位參展，強調將醫療與ICT結合，希望助企業創造更大的產業價值。

展覽召集人陳維昭在展前記者會致詞時表示，台灣醫療科技展不受疫情影響，今年是第4屆，有150個新創團隊及1580個展位，規模是繼半導體展後的最大展覽，目標促進跨領域合作，為台灣企業找到更多合作夥伴。

而生策會副會長蔡長海表示，今年醫療科技展最大特色是將台灣醫療與ICT結合，且今年新冠肺炎疫情來襲，台灣也早已投入精準檢測、藥物開發等，希望透過展覽對全球展示出「Taiwan can help」。

蔡長海指出。政府推動「5+2產業」，其中的「精準健康」產業是從精準醫療、精準診斷等領域，擴展到精準照護、精準預防，預期2025年全球市場將達 5827億美元。

蔡長海認為，雲端、AI、IoT、5G都是未來展趨勢，其中AI產業到2030年市場規模可望達到15.7兆美元，而雲端與AI結合的應用，共有4大領域先行發展，包括金融科技、零售業、無人駕駛及醫療產業，台灣則具有醫療、ICT技術優勢，可以幫台灣產業創造很大產值，這是台灣比較有希望的產業之一。

展前記者會各個廠商也都展出多項相關科技，宏碁智醫發表可即時診斷糖尿病視網膜病變器材，也是國內首張取得AI眼科補助藥證、群創將顯示器可饒技術應用在X光上、佐臻展示AR智慧眼鏡、新金寶推出全自動消毒機器以及大江基因發表自行開發的QVS病毒檢測平台。