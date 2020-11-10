仁寶證實電腦系統中毒 總座：修好就好 對生產沒影響

仁寶（2324）內部電腦上周末（8日）遭駭客攻擊，導致公司內部系統癱瘓，對此，仁寶總經理翁宗斌今（10）日證實，公司電腦系統確實有當機，但把它修好就好，對生產上沒有影響。

翁宗斌今日出席GOLF（Gap of Learning & Field）產官學攜手共創學用接軌社團立案發表記者會，會前接受媒體提問，有關公司電腦中毒事件及尾牙活動。

翁宗斌證實，公司電腦系統確實有當機，但把它修好就好，對生產上沒有影響。昨天早上還在當機，但到中午基本上運作就正常了。

仁寶昨日聲明，主要是辦公室自動化系統出現異常，公司方面懷疑被駭客入侵，已緊急修復了大部分，預計9日會恢復正常。

對於尾牙活動，仁寶基於防疫考量取消年度大型尾牙。翁宗斌表示，主要是讓各部門各自去辦，因為每年仁寶尾牙高達800-900桌、人數太多。