尖點Q3賺0.66元 淨利季增逾五成優預期

PCB鑽針廠尖點（8021）於今（10）日公佈109年第3季財報，單季稅後淨利為新台幣9400萬元，季增逾五成，年增34.5%，單季每股稅後純益新台幣0.66元。累計前三季淨利1.78億元，年成長達12.9%，前三季每股稅後純益約1.25元，優於去年同期與法人預期。

今日法說會上，不少法人盛讚尖點第3季營運成果優異。尖點總經理林若萍提到，尖點過去兩年來聚焦收斂與改善子公司管理，相關營運結構優化策略逐步浮現效益，同時也在鑽針製程去瓶頸帶動月產能提升，至於匯率因素上尖點在營運上持續自然避險。

在產能提升上，林若萍提到，歷經鑽針製程去瓶頸，月產能已由2100萬支提升至約2300萬支，相關去瓶頸專案明年將持續配合客戶需求提升。鑽孔服務上歷經縮減20%不獲利的部分，設備台數也隨著客戶群需求逐步回覆上高檔，明年並將持續配合客戶擴產需求，實際產能提升幅度仍看PCB相關載板與硬板、5G以及車用的發展策略，結合重點關鍵客戶來實現成長。