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十銓科技10月營收5.7億元 市況回常軌月減逾2成

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
十銓科技總經理陳慶文。記者簡永祥攝影／報系資料照
十銓科技總經理陳慶文。記者簡永祥攝影／報系資料照

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布10月營收5.7億元，上月營收達8.06億元，單月營收較上月下滑達29%，也較去年同期微幅下滑0.8%，該公司表示，主要由於華為拉貨潮之後，市場需求回到常軌所致。

十銓公布10月營收低於前2個月，市場需求明顯趨緩，該公司表示，主要由於8月及9月有華為在市場拉貨，對於需求及產品價格都是正面效應，但10月之後，市況已回到常軌，因此出現較明顯下滑。累計今年前10個月合併營收63.93億元，年增13.74%。

至於產業後市，該公司表示，第4季仍有部分季節性的消費力道，預計到明年第1季市況可能會再趨緩，不過明年第1季時也可能是整體市況的反轉點，需求及價格都可能在明年第1季見到谷底。

此外，該公司表示，受惠於Amazon年度會員購物節－Prime Day帶動北美市場銷售，十銓品牌產品單日銷量較往日成長逾4倍，緊接著11 月底Black Friday及Cyber Monday將是衝刺業績的年度重點大戲。

年底隨iPhone 12系列新機、新款遊戲機Xbox、PS5問市，Intel、NVIDIA及AMD在CPU及顯示晶片的競爭，有機會帶動消費市場對高階遊戲機和創作平台的換機潮；加上疫情引發的居家辦公效應，PC、Chromebook持續熱賣讓歐洲、亞洲等國之NB銷量衝高，消費市場可望成為維持Q4成長的主要動能。

對於未來營運，十銓也表示，將於2021年強化電競及工控產品陣容，深耕廣大的新興市場，持續擴展事業版圖，透過通路合作夥伴網路擴大觸及範圍，加速拓展全球業務。

營收 十銓

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