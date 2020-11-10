快訊

2印尼籍移工感染新冠肺炎來台皆無症狀 出關前採檢揪出

醫療科技展展前記者會 宏碁、群創等七公司現場展成果

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

2020台灣醫療科技展今（10）日舉行展前記者會，包括宏碁 （2353）、群創、新金寶、大江、佐臻等公司都出席席介紹各公司結合醫療與資通訊的研發成果。各家公司都表示，目前醫療智慧相關產品陸續推出，除了爭取衛福部食藥署的認證許可之外，最期待經濟部協助廠商一起前進海外市場打世界盃比賽。

已舉辦四年的台灣醫療科技展，總計今年共有550個企業單位共襄盛舉，150個新創團隊及1,580 個展位，規模是繼半導體展後國內的最大展覽。

今日展前記者會展出七項科技，宏碁智醫發表可即時診斷糖尿病視網膜病變器材，也是國內首張取得 AI 眼科補助藥證、群創將顯示器可饒技術應用在 X 光上、佐臻展示 AR 智慧眼鏡、新金寶推出全自動消毒機器以及大江基因發表自行開發的 QVS 病毒檢測平台。

生策會副會長蔡長海表示，今年醫療科技展最大特色是將台灣醫療與ICT 結合，且今年遇上新冠肺炎疫情，台灣早已投入精準檢測、藥物開發等，如衛服部從前年開始推動特管辦法，滿足百萬名癌症病患需求，透過展覽有望對全球展示出 Taiwan can help。

蔡長海指出。政府推動 5+2 產業，其中一項是精準健康產業，該產業是從精準醫療、精準診斷等領域，擴展到精準照護、精準預防，預期2025 年全球市場將達5,827 億美元。

宏碁 大江

延伸閱讀

面板廠秀醫療新品 群創推可撓式X光平板感測器

宏碁、華碩10月營收 登五年同期新高

需求大於供給 宏碁10月營收年增43.2%

宏碁Q3獲利勁揚91% 十年最佳

相關新聞

重大突破！美光正式量產首款176層3D NAND快閃記憶體

美光科技今（10）日宣布全球首款176層3D NAND 快閃記憶體已正式出貨，實現前所未有、領先業界的儲存容量和效能。美...

宏達電公告法務長由盧佳德接任 為前立委盧修一之子

宏達電今天盤前宣布內部人事異動，原法務長楊銘彰因職務調整，改擔任法律顧問，由盧佳德接任法務長。盧佳德為前立委盧修一、公共...

面板缺貨 破天荒暫停報價

面板市況夯，大陸電子業重要大本營深圳出現面板代理商大規模破天荒暫停報價、停止接單潮，凸顯這一波面板缺貨狀況嚴重，賣方市場...

瑞銀：美國半導體出口管制不解禁 台廠持續受惠

瑞銀證券今天舉辦台灣企業論壇線上媒體說明會表示，美國總統選舉過後，美國可能持續加強對於半導體產品的出口管制，台灣半導體產...

十銓科技10月營收5.7億元 市況回常軌月減逾2成

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布10月營收5.7億元，上月營收達8.06億元，單月營收較上月下滑達29%，也較去年同...

擴大校企整合！GOLF學用接軌聯盟正式成立社團永續發展

國內首見由企業主動發起的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，於今年10月正式立案成為...

尖點新任總座 由林若萍升任

尖點（8021）今日下午將召開法說會，法說會前已公告新任總座，由管理中心總經理林若萍升任。

台積電10月營收逾1193億元 創歷年同期新高

台積電（2330）今（10）日公布2020年10月營收報告。2020年10月合併營收約為新台幣1,193億300萬元，雖...

面板廠秀醫療新品 群創推可撓式X光平板感測器

群創光電總經理楊柱祥今天在台灣醫療科技展展前記者會中，展示群創應用於醫療領域的新產品。他指出，具可彎曲特性的可撓式X光醫...

台積電10月營收1,193.03億 月減6.5%

台積電（2330）10月合併營收1,193.03億元，月減6.5%，年增12.5%，持續站穩在千億元之上，但未再創新高；...

台灣醫療科技展下月登場 已成為台灣第6大國際會展

2020台灣醫療科技展上午在立法院舉行展前記者會，與會的董事長向經濟部及衛福部喊話，台灣的醫療科技除了外銷外，也能引進國...

宏達電第3季每股虧1.7元 虧損收斂

宏達電（2498）今（10）日公布，第3季稅後虧損14.1億元，較第2季虧損18.2億元收斂，每股稅後虧損1.7元。累計...

熱門新聞

比勞保勞退破產更慘的事 專家：別讓退休金低於貧窮線

雪上加霜! 投資這檔股票 讓兆豐金提列10億元評價損失

面板缺貨 破天荒暫停報價

金門酒糟牛教父薛承琛痛失經營權 今登報說明

最快明年上半年 手機支付更萬能…電支跨機構轉帳、買賣外幣

年終獎金大縮水！ 調查：平均0.94個月創5年新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。