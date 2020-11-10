醫療科技展展前記者會 宏碁、群創等七公司現場展成果

2020台灣醫療科技展今（10）日舉行展前記者會，包括宏碁 （2353）、群創、新金寶、大江、佐臻等公司都出席席介紹各公司結合醫療與資通訊的研發成果。各家公司都表示，目前醫療智慧相關產品陸續推出，除了爭取衛福部食藥署的認證許可之外，最期待經濟部協助廠商一起前進海外市場打世界盃比賽。

已舉辦四年的台灣醫療科技展，總計今年共有550個企業單位共襄盛舉，150個新創團隊及1,580 個展位，規模是繼半導體展後國內的最大展覽。

今日展前記者會展出七項科技，宏碁智醫發表可即時診斷糖尿病視網膜病變器材，也是國內首張取得 AI 眼科補助藥證、群創將顯示器可饒技術應用在 X 光上、佐臻展示 AR 智慧眼鏡、新金寶推出全自動消毒機器以及大江基因發表自行開發的 QVS 病毒檢測平台。

生策會副會長蔡長海表示，今年醫療科技展最大特色是將台灣醫療與ICT 結合，且今年遇上新冠肺炎疫情，台灣早已投入精準檢測、藥物開發等，如衛服部從前年開始推動特管辦法，滿足百萬名癌症病患需求，透過展覽有望對全球展示出 Taiwan can help。

蔡長海指出。政府推動 5+2 產業，其中一項是精準健康產業，該產業是從精準醫療、精準診斷等領域，擴展到精準照護、精準預防，預期2025 年全球市場將達5,827 億美元。