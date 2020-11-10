旭東10月營收1.98億元 月增18.5%

旭東（4537）今年10月營收1.98億元，月增18.5%，年減36.3%，來到近七個月新高。

關鍵製程設備廠旭東機械營運回穩，受惠於面板市場供需吃緊，陸系客戶投入資本支出升級設備。旭東是全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備廠商，面板產業結構轉變及需求強勁，拉動面板設備需求有望延續至2021年，旭東可望持續受惠。

疫後自6月以來，TV需求強勁，而模組、通路商庫存偏低，導致一波TV回補庫存需求，加計居家辦公及遠距教學需求由第二季延續至第三季，因而中、大尺寸報價皆維持漲勢。目前供給、需求兩面向仍有利於面板產業，TV領導品牌仍回補電視面板以追逐其年度出貨量目標、NB/Monitor需求持續強勁，產能無法釋出給TV面板，導致TV面板報價仍處向上趨勢、TV面板供給則因三星在韓國工廠逐步減產而下滑。

日前國際奧林匹克委員會官員表示，不論新冠肺炎消去與否，東京奧運仍將會於明年舉行，受惠賽事轉播，2021年上半年TV面板需求持續。在韓廠逐步退出LCD生產的有利環境下，陸廠著眼於明年上半年商機，開始升級機台、提升生產效率，因而對旭東的面板自動化生產線需求明顯增溫。

旭東持續投入研發費用，開發更具成本競爭力的面板自動化產線，旭東為迎接面板產業新一波投資商機，積極佈局半導體檢量測設備。