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宏達電Q3毛利率27% 每股虧損1.7元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
宏達電董事長王雪紅。報系資料照
宏達電董事長王雪紅。報系資料照

宏達電（2498）今(10)日公布第3季營運成果，毛利率27%，季增0.5個百分點，稅後淨損14.1億元，每股虧損為1.7元；累計今年前3季每股虧損5.98元，虧損超過半個股本，但第3季虧損已有減少。

宏達電第3季營收15.3億元，營業毛利率從上一季26.5%上升至27%，增加0.5個百分點；營業淨損15.8億元，營業利益率為-103.1%；稅後淨損為14.1億元，每股虧損1.7元。

宏達電表示，在虛擬實境企業應用市場中持續領先發展，結合高端VR硬體、軟體內容及服務平台等發展出多元的應用，擴大客戶群至汽車、國防、醫療保健及其他產業

宏達電說，除與美國醫療設備公司Penumbra合作，研發FDA認證可協助中風和其他神經血管性疾病患者臨床復健的系統；同時發表ElevateXR工作場所安全培訓解決方案，使用VIVE Focus Plus進行VR版工作場所安全訓練，可幫助企業更有效地加強工作場所的培訓和安全性。

另外，VIVE Sync遠程協作和虛擬會議平台發布多項重要內容更新，包括 :支援Web瀏覽器、主持人控制、可透過Android手機或平板電腦加入會議及強化3D模式互動選單等。

宏達電指出，與技嘉科技（2376）合作推出結合VIVE Cosmos及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆記型電腦產品組合「Cosmos Series x AORUS 15G」。其VR mode讓玩家能快速進入VR世界，輕鬆體驗流暢的VR 3A級內容。

宏達電表示，在智慧手機上，今年發表世界首款台灣製造5G手機，HTC U20 5G，展現持續投注5G技術發展的承諾；另外，在台灣及歐亞洲地區發表HTC Desire 20 Pro，受到消費者廣泛的好評。

宏達電今日以28.8元開出，上漲0.2元，一度拉升至29.15元，盤中漲幅1.57%。

宏達電 VR U20 5G

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