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台灣之星雙11祭超殺5G吃到飽299元 比三雄4G還便宜

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
台灣之星今天晚上7點舉行「挑戰跨世代最強資費」雙11購物節直播，吸引1.1萬到1.2萬粉絲參加直播。記者黃晶琳／攝影
台灣之星今天晚上7點舉行「挑戰跨世代最強資費」雙11購物節直播，吸引1.1萬到1.2萬粉絲參加直播。記者黃晶琳／攝影

台灣之星今（9）日晚上7點舉行「挑戰跨世代最強資費」雙11購物節直播，上線參加直播的粉絲高達1.2萬人，台灣之星宣布，5G吃到飽超低資費，從原價999元吃到飽，殺到299元，今年「雙11一日限定資費」限量8萬門。台灣之星雙11超殺5G資費吃到飽資費甚至比電信三雄的4G資費還便宜。

台灣之星在直播中表示，5G吃到飽資費從原價999元，降至499元，第二門從499元降至249元，但在各網友邊看直播、邊刷愛心的聲聲呼喊下，台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸宣布，5G不限速吃到飽的單門號299元，第二個門號149元。

台灣之星此次再度邀請到有荒謬大師之稱的知名節目製作人及主持人沈玉琳於台灣之星Facebook官方粉絲團直播揭曉2020年「雙11一日限定」跨世代資費，以史上最殺三連發優惠方案，重新定義台灣電信雙11，第一發【單辦門號】11月11日一日限定， 5G史上最低、4G超越去年，不限速吃到飽第二門半價，11月11日上午11點起，免抽直接搶購，凡申辦5G月租299元，即享不限速上網吃到飽，再加辦第二門只要半價149元，同享5G不限速吃到飽。

台灣之星表示，經典4G月租188元重出江湖，除可享終身不限速上網吃到飽，加辦第二門半價、只要月租94元，同享4G終身不限速吃到飽，且歷年雙11老客戶，續約同享今年雙11優惠，第二發【搭配手機】11月6日至11月11日的5G資費大升級，599元享100GB不限速上網、799元直升5G終身不限速上網吃到飽，針對想要購買手機或搭配商品的消費者，在優惠期間於網路門市及全台實體門市，申辦指定手機方案，月租399元起即可享5G不限速上網流量加倍送、手機價格再下殺。

台灣之星表示，平常想零元入手iPhone 11，需要搭配月租2,599元資費方案，雙11優惠期間，只要搭配月租999元資費方案，可享手機免費帶回家；超過20款5G旗艦手機及超夯人氣家電與購物金等，搭配指定資費，通通零元入手。此外，申辦5G月租599元資費方案，不限速上網流量直翻3倍、月月享100GB不限速上網；申辦5G月租799元以上資費方案，還能直升5G終身不限速上網吃到飽，第三發【11/11直播限定加碼】，單購商品限時下殺48折起，辦門號搭手機、家電或購物金，搭配指定資費方案通通0元帶回家。

台灣之星網路門市自2015年開站起，就充分融入電商營運思維、隨時代發展持續進化，並在2016年起領先業界率先加入全球最大線上購物節日「雙11購物節」行列，引爆台灣電信雙11風潮、吸引同業紛紛跟進；不僅年年創下驚人銷售佳績，去年更締造平均每秒賣出2門、8萬門門號提前完售的超亮眼表現，成為台灣消費者每年最期待的電信盛事。

上網吃到飽 資費 4G

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