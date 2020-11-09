緯軟第3季每股賺2.42元 寫單季歷史新高

緯創集團旗下資訊服務商緯軟（4953）今（9）日發布第3季合併財報，稅後純益達1.59億元，月增8.2%、年增40.7%；每股純益達2.42元，優於去年同期1.71元及上季2.21元，達到歷史單季新高。法人表示，緯軟受惠於資服市場發展正向，全年每股純益可望超過去年的6.23元，挑戰全年EPS歷史高點。

緯軟今年前10個月累計合併營收41.9億元，年減6.1%。儘管營收小幅縮減，不過今年在疫情之下，獲利表現反而逆勢上揚，更優於去年。緯軟今年前3季稅後純益3.7億元，年增9.15%；每股純益5.59元，優於去年同期的5.11元，同時也是歷史同期新高。

緯軟表示，營收部分因為台幣升值和上半年新冠肺炎疫情影響而縮減，但透過積極地客戶優化管理，目標放在穩健營收並重視獲利表現，今年前三季的毛利率、營益率、淨利率等「三率」同創新高。以淨利率來看，今年緯軟前三季達到9.81%，比去年同期的8.38%還高出超過1.4個百分點。

緯軟從去年第4季開始改善客戶組成，把更多資源投入在高獲利、有成長性的客戶上，因此利潤比率在今年可維持高檔。緯軟董事長蕭清志先前表示，對下半年營運「審慎樂觀」，從長期來看，因為IT技術不斷創新，企業數位轉型將帶動新商機，將成為緯軟長期增長的機會。

緯軟近日也屢傳好消息，獲中國國際投資促進會聯合IDC主辦活動頒發「十大數字服務領軍企業」、「百強企業」等大獎。此外，緯軟武漢近期也通過最高級第5級國際認證的CMMI Level 5（軟體能力成熟度模型），展現緯軟在軟體開發流程、組織、技術研發、專案管理、方案交付等各項能力已有國際頂尖水準。