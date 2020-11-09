鴻海「雙鋼印」口罩提前捐出 力挺新北市政府迎戰疫情

為迎戰秋冬季可能迎來的第二波新冠肺炎疫情，鴻海（2317）科技集團特別趕在立冬前夕，提早部署，於11月6日完成50萬片同時印有「Made In Taiwan」、「MD」及「鴻海Logo」的雙鋼印口罩捐贈，給予新北市政府第一線防疫工作人員使用。

鴻海捐贈新北市政府口罩首批次已於9月1日交付，提供第一線緊急救護出勤人員、清潔隊員及環保公害稽查人員使用；鑑於秋冬季新冠疫情蠢蠢欲動，鴻海口罩產線在持續配合政府口罩徵用要求下，調整為雙鋼印口罩外，也加緊趕工，將原訂11月下旬交付新北市政府第二批口罩的時間，提前至11月6日，累計總共捐贈100萬片口罩，以實際行動支持力挺第一線防疫工作人員。

值得一提的是，就在政府宣布規定口罩國家隊需量產雙鋼印口罩前夕，口罩是否保留原鴻海Logo鋼印設計，引起網路熱烈討論，集團從善如流，除配合政府規定加蓋「Made In Taiwan」、「MD」鋼印，也保留原鴻海Logo鋼印設計。

鴻海MIT自製口罩在政府定量徵用期間，也善用可調配產能額度，除了先提供40萬片口罩，讓鴻海公司員工登記領取使用外。同時，以成本價格，滿足在台灣超過20家關聯企業的採購需求，在防疫物資上發揮集團分工分享的力量。

秉持「取之於社會，用之於社會」理念，鴻海已先後捐贈給予新北市土城廠區鄰里及全台10個社福團體，加上新北市政府的捐贈案，累計已提供社會一百多萬片口罩防疫物資。身為「口罩國家隊」的一員，鴻海未來也將繼續配合政府口罩徵用，並持續回饋社會的方案，落實企業社會公民責任，同時為台灣防疫前線工作盡一「片」心意。