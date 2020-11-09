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芯測10月營收497萬元 月增13.82%

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體測試與修復廠芯測（6786）今（9）日公布10月營收為497萬元，月增13.82%、年增278.83%，累計今年前10月營收相較去年成長285.12%，續創新高。

芯測表示，今年營運成長的主因，是芯測佈局的生態圈持續擴大，一年來合約數增加30%，帶動營收成長；芯測成立於2009年，持續深耕於記憶體測試與修復技術，並提供EDA工具與矽智財（IP）予生態圈合作伙伴，藉由不斷專業化、客製服務化，有效縮短IC設計開發時程，提升SoC良率。

芯測近年業績快速成長，並於8月順利登錄興櫃，受惠於HPC（高效能運算）應用興起，芯測所扮演之角色益發重要，後續業續展望樂觀。

HPC（高效能運算）是台積電銷售佔比中僅次於智慧型手機之第二大技術平台，近期曝光度高之應用領域，包括機器學習、深度學習、人臉辨識、無人駕駛等，皆需要HPC晶片；根據知名研調單位預估，HPC市場規模將於2022年

成長至400億美元以上，由於HPC需處理較複雜演算法，其中為儲存執行演算法的程式，記憶體容量需伴隨提升，因此記憶體的重要性持續提升。

一顆HPC的SOC，記憶體佔比將高於80%，遠高於邏輯IC之面積，因此記憶體的良率及控制將顯著影響整顆SOC之競爭力，客戶對芯測之記憶體測試、修復之需求與日俱增。

由於建構EDA工具與 IP需不斷藉由經驗堆疊，擴大競爭門檻，芯測已建構全球唯一的記憶體測試及修復之生態系，成員包括IC設計公司、設計服務公司、晶圓代工廠、記憶體IP供應商、封測業者及大專院校。

以最近義隆電子（2458）導入的芯測EZ-BIST 便捷版記憶體測試電路開發工具（EDA）為例，經實測可大幅縮短記憶體測試電路開發時程約95％；整體而言，芯測將受惠於HPC蓬勃發展趨勢，並藉由不斷擴大之生態圈，提供客戶最快速、最完整及最佳成本效益解決方案。

芯測認為從HPC、EDA等市場成長趨勢以及芯測技術優勢來看，公司8月起已開始損益兩平，後續營運成長可期。

記憶體 生態

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