雷虎10月營收1億元 創29個月來新高

雷虎科技（8033）受惠於宅經濟效應，今（9）日自結10月營收1億元，月增81.1%、年增32.3%，創近29個月來新高；累計前十月營收7.09億元、年增約2%。雷虎表示，新冠肺炎疫情導致美國實施居家隔離與在家辦公政策，帶動遙控汽車業務大幅成長，公司整體營運自7月起已逐漸恢復到去年同期水準。

雷虎的遙控汽車業務，在台灣有雷碩創新負責OEM或ODM，提供產品給美國AE子公司，在疫情之下，雙雙同創佳績。尤其美國AE子公司今年度到10月底的營收，較去年同期成長42%，台灣ODM的雷碩創新也同步成長25%。

雷虎集團生產醫材的雷虎生技，也逐漸恢復到疫情前的水準。無人機業務與空中基地台部分，這兩年更是和中華電信聯手與各部會進行救災演練，改進無人機的性能，越來越多人看見雷虎無人機產品的實力。

雷虎表示，未來仍將持續不斷投入無人機產品的開發，預期在與中華電信密切合作下，無人機業務可望逐漸成長噴發。