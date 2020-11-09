錸寶10月營收1.65億元、月增1.8% 近19個月來新高

PMOLED廠錸寶（8104）今（9）日公布10月合併營收達1.65億元，月增1.8%、年增21.9%，月營收不但達成連四個月成長，10月營收也是近19個月新高，營運狀況持續向上。

錸寶累計今年前10個月合併營收13.4億元，年減7.3%；不過在獲利方面，錸寶日前公告今年前三季稅後純益達1.56億元，年增103.7%，每股純益2.31元，遠優於去年同期的1.14元。

錸寶近年優化產品組合，工控產品從2018年僅占營收比重7%，2019年提升至12%，今年上半年已達21%；健康醫療應用上半年也已由11%增至16%；穿戴裝置則由45%遞減至27%。

錸寶表示，全球疫情仍未趨緩，耳溫槍、血氧儀等醫療產品應用的市場需求很大，訂單能見度可旺到年底；白色家電和5G網通也因為疫情而持續保持動能，尤其家用咖啡機需求相當強勁。