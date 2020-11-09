背光模組雙雄10月營收 瑞儀月減6.5%、中光電月減11.6%

背光模組雙雄瑞儀（6176）、中光電（5371）今（9）日公告今年10月合併營收，瑞儀50.82億元，月減6.5%，年增4.1%。

中光電38.28億元，月減11.6%，年減16%。

受到缺料影響，瑞儀、中光電雙雙終止第3季月營收逐月成長走勢，瑞儀累計前十個月合併營收446.65億元，年減6.5%。中光電累計前十個月合併營收347.72億元，年減13.5%。

中光電影像產品10月出貨量約6.2萬多台，受到9月季底效應基期較高及10月工作天數減少影響，月減31%；合併營收9.38億元，由於雷射機種出貨占比提升，帶動平均銷售單價月增15%，故合併營收較9月減少20%。累計109年前十個月影像產品出貨量約62.5萬多台，營收88.06億元，分別較去年同期減少18%及25%，主要受到新冠肺炎疫情衝擊全球經濟影響。展望11月，預期受到海外疫情升溫造成部分生產缺料影響，影像產品整體出貨量將較10月下滑一成。

由於市場驅動IC等零組件缺貨影響客戶產出，加上十一長假影響，節能產品10月合併營收19.3億元，較9月減少17%，並較去年同期減少10%。10月大尺寸TV及PID營收相對9月出貨高峰月減44%，約為5.22億元；Monitor產品營收則約3.18億元，成長28%；NB機種營收約8.87億元，月減2.5%；Tablet機種營收則約0.69億元，月減32%。10月節能產品整體出貨量約419萬片/台，較9月下滑4%。累計109年前十個月節能產品營收約184.24億元，出貨量達3,725萬片/台，分別較去年同期減少7%及成長7%。由於面板零組件供貨吃緊狀況未能緩解，中光電保守預估節能產品11月份合併出貨量將較10月略為下滑。