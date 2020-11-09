耶誕禮物該送什麼？台灣LG推LG K42 及 K52中階手機

台灣 LG 電子今（9）日宣布，推出 K 系列智慧型手機 K42 及 K52 中階機款，期成為今年耶誕節、跨年交換禮物送禮新選擇；另外同步推出LG Velvet 粉紅新色「櫻花慕斯」，並祭出「美力 11 綻放」雙 11 獨家優惠。

台灣LG表示，隨著智慧型手機技術邁入穩定期，近來觀察到市場消費需求以中階價位手機為主，LG K 系列搭載四鏡頭，螢幕升級至 6.6 吋大螢幕，搭配4,000mAh 超大電量。LG K42 推出鈦潮灰一色，建議售價5,690元，即日起於中華電信（2412）及全台經銷通路販售。LG K52 推出天使白及皇家藍共兩色，建議售價6,990元，11月15日起於台灣大哥大及全台經銷通路販售。LG Velvet 新色「櫻花慕斯」，建議售價 19,990元，即日起於台灣大哥大獨家販售。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示，隨著時代的進步，智慧行動裝置不斷推陳出新，消費者對於手機的功能及需求也不斷改變，LG 行動通訊本次推出全新 K 系列手機，搭載廣受消費者喜愛的玩美四鏡頭及 6.6 吋超大螢幕，滿足消費者日常拍照、娛樂需求，提供最佳新選擇，盡情體驗 LG 手機不間斷。

至於LG Velvet 搭載 6.8 吋大螢幕，螢幕及背蓋皆採用 3D Arc 曲面機身設計，為回饋消費者支持，即日起至11月30日止，凡於全通路購買 LG Velvet 手機，於 LG 活動網頁登錄指定資料並上傳購買憑證，即可獲得全家禮物卡1,000 元，同時加碼再抽 LG Velvet 雙螢幕配件，限量100組。（登錄期間 2020/11/01-12/07）。