疫情衝擊但自有品牌支撐獲利 邑錡Q3 EPS 0.53 元
縮時攝影機大廠邑錡（7402）公布今年第3季每股純益0.53元，超越上半年獲利總和，是五季來高點。累計今年前三季稅後純益1,682萬元，每股純益0.72元。
展望本季，邑錡表示，全球疫情持續升溫，各國經濟活動發展充滿不確定性。邑錡持續投入資源開發新品，並積極優化電商平台，其中，首款導入Brinno自有ASIC晶片的新品有望於本季驗證設計，計畫明年第1季試產出貨。
另一方面，創新ODM部分皆持續穩定量產出貨。主要客戶Vernier 學術領域智慧裝置新機種，雖 受北美疫情短暫影響，將於教育體系回穩後恢復正常水準。此外，美國軍工客戶微光影像裝置 專案，與全球作業系統龍頭廠商合作研發，產品已進入研發後期階段，因專案規模大，所需驗證時程較長，將於明年貢獻營收。
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