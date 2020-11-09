互盛第3季稅後純益2.69億元 季增172%
互盛（2433）今（9）日董事會，通過第3季財報，稅後純益2.69億元，由於股利收入入帳，季增172%，年減2%，每股稅後純益1.86元。累計前3季稅後純益4.62億元，每股稅後純益3.2元。
互盛表示，前3季受新冠病毒疫情影響，互盛合併營收與稅後純益較去年同期減少，由於兩岸辦公市場已見回穩，互盛營收、獲利與去年差距已逐步縮小。展望第4季，由於進入辦公市場的旺季，預估營收與獲利可望回到成長軌道。
互盛台灣主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售，除了積極推展智能辦公，提供一站式「軟體+硬體」解決方案外，也建置「智能辦公展示中心」及「智能客服中心」，協助企業數位轉型並提升服務效率。互盛大陸事業也以複印機業務為主，隨著大陸總體經濟狀況逐步復甦，互盛大陸事業可望持續挹注合併營收與獲利。
時序進入冬季，企業對辦公防疫的需求將增加，互盛除了提供視訊會議、行動分機及雲端軟體服務等零接觸辦公解決方案外，也以提升辦公環境安全與健康為目標，導入企業用與個人隨身的智能空氣清淨機等系列商品，協助顧客防疫超前部署。
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