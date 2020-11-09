聯電10月營收152.83億元月增5.2% 單月歷史次高

晶圓代工廠聯電（2303）今（9）日公告10月營收為152.83億元，月增5.2%、年增4.8%，為單月歷史次高紀錄；聯電先前在法說會表示，樂觀看第4季營運，預計晶圓出貨量比上季成長1%-2%，以美元計的平均銷售價格季增1%，由此看來，聯電本季合併營收可望再挑戰新高。

聯電10月營收達152.83億元，月增5.2%，年增4.8%，寫下單月歷史次高紀錄；累計今年前10個月營收1468.07億元，年增21.39%。

總經理簡山傑日前指出，今年營運不錯，目前看來第4季跟明年第1季展望都不錯，整體需求十分強勁，而8吋產能嚴重不足的情況，確定會延續到明年，不過仍要再觀察市場景氣等變數。

聯電營運前景佳，推升近期股價維持在30元以上，今日股價收在31.8元，漲1.3元、漲幅4.26%；外資買超2天，累計張數達32,697張。