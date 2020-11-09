亞馬遜智慧音箱新品 康舒傳拿下電源大單

電源大廠康舒（6282）深化與亞馬遜（Amazon）合作關係，市場盛傳，康舒繼拿下亞馬遜資料中心燃料電池訂單後，今年擴大在智慧音箱合作，今年下半年新款Echo系列，康舒負責出貨電源供應器。對此，康舒總經理許介立不予評論，但他強調，與客戶合作順利，未來將看到更多新的進展。

亞馬遜原先就是康舒資料中心用的燃料電池客戶，隨著近年康舒加速發展智慧家居、智慧音箱應用，去年順利打入亞馬遜Echo系列供應鏈，並從去年底開始出貨。

市場盛傳，康舒今年Echo系列訂單佔比擴大，亞馬遜下半年發表的新款球形智慧音箱 Echo、Echo Dot與Echo Show系列產品，康舒負責出貨電源供應器。

康舒日前公告10月營收18.22億元，月減6.2%、但年增11.5%；累計今年前十個月營收173.59億元，年增0.4%。

許介立表示，今年受到疫情影響，帶動在家工作（WFH）、遠距教學商機，雖然帶動筆電出貨量，但也間接侵蝕桌機換機需求，呈現顯著下滑。但因消費者在家時間變長，智慧音箱、智慧家居需求表現強勁，補上康舒營收缺口。

亞馬遜在今年新品發表會上，推出全新打造的完整智慧音箱生態鏈，包含Echo、Echo Dot，以及內建時鐘的Echo Dot with Clock，及針對兒童的Echo Dot Kids，亞馬遜亦推出具備顯示器螢幕的Echo Show 10。

亞馬遜Echo系列維持平價策略，主力產品Echo售價訂為99美元，其餘Echo系列產品售價都落在60-40美元區間，不過，Echo Show由於具備顯示螢幕，因此售價較高、達250美元。

根據各家市調機構統計，儘管包含Google、蘋果、華為、三星等國際大廠都切入智慧音箱市場，但亞馬遜出貨表現仍一枝獨秀、領先對手，其靠著細分Echo系列產品線及平價策略，維繫智慧音箱龍頭寶座。