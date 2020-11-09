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外資買超212.75億、連六買 買超這兩大族群最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今日再創歷史新高，收在13,127.47點作收，上漲153.94點，外資買盤為主要推升力道，單日買超212.75億元，連六買，買超前十大個股中，主要為電子股，多達6檔，另有3檔金融股；買超冠軍則是元大滬深300正2（00637L），外資單日買超31,587張，聯電（2303）及鴻海（2317）分居二、三名。

台股今日一開盤就攻上13,000點關卡，以13,053.98點開高，盤中低點為13,048.67點，高點則創下盤中歷史新高，在蘋概三王領軍上攻下，一度衝達13,149.9點，寫下盤中歷史新高，終場以13,127.47點作收，創收盤歷史新高。

三大法人合計買超253.35億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超212.75億元，但投信則是賣超5.89億元，自營商買超（合計）46.5億元。

外資今日買超前十大依序是元大滬深300正2、聯電、鴻海、台積電、元大金、富邦金、新光金、日月光投控、奇鋐、光磊等；買超元大滬深300正2最多，買超聯電23,025張居次，聯電傳獲大單，今日以31.8元作收，上漲1.3元，漲幅4.26%；外資買超第三大為鴻海，買超17,221張。

台積電今日以458元開高，一度拉升至460元，終場收在458.5元，上漲6元，漲幅1.32%，外資買超台積電15,953張，連五買，投信賣超167，連二賣，自營商買超836張，合計三大法人買超16,622張；台股指數創新高，台積電則是再往收盤新高挺進。

群益投信表示，美國總統大選拜登當選，可能加大美國境內綠能投資，有助新能源產業，市場同時期待可能取消部分商品關稅，台灣經濟成長性、與各產業展望都朝向上趨勢，在市場維持低利，資金持續充沛下，中長期股市表現可期。

群益投信指出，後續觀察重點包括中國十一長假、歐美感恩節假期等旺季銷售情況，預期台股指數將呈現高檔盤整震盪，科技產業可布局中長期趨勢明確的次產業，包括5G基地台、伺服器、NB耗電瓦數增加所帶動的散熱需求，都是可留意的產業。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著美國大選結果明朗，且在參眾兩院應會分治的情形下，市場較不擔心可能出現極端政策，台股行情有望轉多，且逐漸回歸基本面。

他指出，未來經濟狀況有望持續復甦，半導體元件需求也持續強勁，包括晶圓代工、半導體設備與IC設計仍為產業主流。此外，在iPhone 12 產量表現佳的帶動下，後續也有望帶動供應鏈概念股及5G基礎建設相關題材。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，科技與傳產從目前到明年第1季的訂單能見度仍正面。在傳產方面，受惠經濟回升的族群如原物料價格有望受惠；此外，汽車族群因近年來基期相對較低，從中長期來看也有布局價值，可以留意。

台積電 外資

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