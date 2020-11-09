面板廠10月營收兩樣情 雙虎月減但彩晶、凌巨月增
面板廠今年10月合併營收今（9）日出爐，受到IC缺貨影響大小尺寸面板廠業績呈兩樣情走勢。大尺寸面板友達、群創分別月減1.4%、-5.3%；中小尺寸面板彩晶、凌巨分別月增1.1%及0.05%。今天股價全面走升，雙虎放量小漲；彩晶也朝挑戰票面價邁進。
友達（2409）10月合併營收257.25億元，月減1.4%，年增28.8%。累計今年前十個月合併營收2161.46億元，年減4.7%。今天股價小漲0.1元，成交量逾11萬張，收11.55元。
群創（3481）10月合併營收249.66億元，月減5.3%，年增13.4%。累計今年前十個月合併營收2168.09億元，年增4%。今天股價小漲0.09元，成交量逾9.5萬張，收10元。
彩晶（6116）10月合併營收20.78億元，月增1.1%，年增38.8%。累計今年前十個月合併營收145.89億元，年增9.7%。今天股價小漲0.07元，成交量逾4.8萬張，收9.59元。
凌巨（8105）10月合併營收6.37億元，月增0.05%，年減11.1%。累計今年前十個月合併營收57.61億元，年減22.4%。今天股價小漲0.05元，收10.4元。
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