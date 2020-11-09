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宏碁10月營收月減13.5% Q4樂觀需求仍大於供給

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）今（9）日公佈今年10月份單月合併營收為255.17億元，月減13.5%，展望本季營運，宏碁指出，第4季見強勁起始動能，需求仍大於供給。

宏碁公告10月份單月合併營收為255.17億元，月減13.5%、但年增43.2%；累積前10月合併營收為2,200.03億元，年增15.5%。

從各產品線來看，筆電10月份營收年增70.3%、累積前10月營收年增27.2%。顯示器10月份營收年增43.3%、累積前10月營收年增18.1%。電競產品（包括電競桌機、電競筆電和電競螢幕）10月份營收年增62.0%、累積前10月營收年增29.3%。Chromebook累積前10月營收年增71.2%

在新事業方面，宏碁持續強化多重事業引擎的策略持續發酵，宏碁資訊往上市櫃方向邁進，股票公開發行已生效，股票代號6811。宏碁資訊10月份營收6.45億元，年增20.1%，累積前10月營收年增13.2%。

宏碁第3季營業毛利84.00億元，毛利率10.5%；營業淨利29.11億元，營業淨利率3.64%，再創歷史新高；稅前淨利32.47億元，稅後淨利22.85億元，創接近十年新高，年增94.2%，單季每股盈餘（EPS）為0.76元。

累積宏碁今年前三季合併營收為1,944.94億元，年增12.6%；稅後淨利40.37億元，年增76.2%，EPS為1.34元。

展望未來，宏碁教育用筆電持續供不應求，需求遠大於供應量。宏碁董事長陳俊聖日前指出，現在產業出現（終端）客戶跳過代理商，直接找到總部董事長，他透露，「歐非中東某國教育部次長直接寫信給我要貨，除了催促既有訂單外，還下了更多訂單。」

營收 宏碁

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